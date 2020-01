Cortan momentáneamente un carril de la AP-9 al perder un camión sus dos ruedas traseras

La Guardia Civil de Pontevedra alertó este mediodía sobre un incidente que se produjo en la AP-9 a su paso por Pontevedra, concretamente a la altura de la propia Comandancia, que se produjo cuando un camión perdió dos ruedas de su eje trasero.

Según indicaron fuentes del Instituto Armado, el incidente no afectó a otros vehículos y no hubo daños personales pero sí fue necesario cortar uno de los carriles de la autopista en dirección hacia Santiago, mientras que no se retiraba el camión de la vía. La avería del camión se produjo sobre las 11.30 y en torno a las cuatro de la tarde la Guardia Civil informaba de que la normalidad había vuelto por completo a la vía.