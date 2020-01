Los Cidade de Pontevedra premian el amor por la cultura gallega y el diseño de moda

Pontevedra en todas sus facetas, como ciudad acogedora, creativa, que inspira€ fue la protagonista hoy, Día de San Sebastián, su santo protector, en el acto público en el que se entregaron los premios Cidade de Pontevedra, aquellos que reconocen los méritos de personas físicas y jurídicas desde la Boa Vila.

Los dos galardones llegaron a manos de sus ganadoras, Rosario Álvarez, presidenta del Consello da Cultura Galega (CCG), y la escuela de diseño y moda Esdemga, representada por su directora, Lola Dopico, en un pleno extraordinario celebrado en el Teatro Principal, en el que se dejaron ver importantes representantes de los mundos de la cultura, la política, la economía y la sociedad, así como numerosos vecinos y familiares y amigos de las premiadas.

Tras la lectura del acta de los premios por parte del secretario, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, dio la palabra a ambas condecoradas. Como es habitual, comenzó la reconida en la categoría de persona física.

Poesía por Pontevedra

La poesía y el verdadero amor por Pontevedra dieron luz al discurso de Rosario Álvarez, responsable de una institución, el Consello da Cultura Galega, encargado de velar por la lengua y cultura gallegas.

"Eu son ben consciente, desde hai tempo, das miñas raíces pontevedresas e da pegada que elas deixaron en min, na miña personalidade e na miña identidade, na miña maneira de estar no mundo e, en definitiva, en todo canto dei feito ata aquí", dijo, advirtiendo que todas sus palabras, "de principio a fin", serían de agradecimiento a todos aquellos que "puxeron vento nas miñas velas".

Así, citó a su familia, a amigos y amigas y a los maestros tanto desde la escuela como del instituto y la universidad. Y, sobre todo, a Pontevedra, "á Boa Vila".

Aunque reconoció que le debe mucho a Santiago de Compostela, insistió en que "no principio, estivo Pontevedra". "Penso en Pontevedra e agallopan ducias de paisaxes urbanas á cabeza: a Fonte dos Tornos, a praza do Pan e o club Lámbrica, a Gran Vía coa cruz ó fondo onde agardabamos polo solpor, a Ferrería coa miña escola sobre o Carabela, San Bartolomeu... Unha vila cun secular amor pola cultura, do que son testemuño o Museo, os seus Institutos e as Escolas Normais, a espléndida Biblioteca Pública, as súas galerías e salas de exposición, o Ateneo, o Casino e o Mercantil, os teatros, o Conservatorio, o Cine-Club, as agrupacións musicais, as súas moitas festas tradicionais...", dijo emocionada.

Para Álvarez, sus raíces pontevedresas dejaron en ella una huella en su personalidad e identidad, así como en su forma de estar en el mundo. Las plazas del Pan, de la Verdura, de los Polos, de la Leña, de la Pedreira, las calles desde el puente del Burgo por las Corbaceiras hasta la Moureira, San Roque, A Alameda€ no quedó lugar de la ciudad que no marcase su infancia y juventud hasta ahora. "Porque medrei en Pontevedra cando aínda se contaban historias e lendas de vellos mariños e de fuxidos polo monte, ou do urco que andaba polos túneles subterráneos; e entrabamos no museo algunhas mañás de chuvia, ao saír da misa de 11,30 en San Bartolomeu, para imaxinar que navegabamos na Numancia, movendo a lámpada do camarote", rememoró.

Esta experiencia fue la que llenó a la presidenta del Consello da Cultura Galega de "fondas raíces na cultura tradicional galega, raíces pontevedresas".

"De aí nace o meu amor pola cultura popular e pola lingua da xente, o meu interese e dedicación ao patrimonio inmaterial, sobre todo lingüístico, como creación colectiva de milleiros de homes e mulleres, anónimos, ao longo da historia. E sempre me acompañaron Frei Martín Sarmiento e Juan Manuel Pintos, dous referentes: confeso que a miña devoción por eles tamén se debe o meu orgullo como pontevedresa e a sentir que, dalgún xeito, formo parte, aínda que sexa con luz pálida, da mesma compaña intelectual destes devanceiros", justificó.

Concluyó dando las gracias a todos los que desde el gobierno local y la base social hacen que Pontevedra inicie el siglo XXI "sendo un referente incuestionable a nivel internacional". "É un privilexio recibir este premio co voso alento e das vosas mans", remató.

Una escuela que ha hecho historia

El premio del Mestrado Universitario en Deseño e Dirección Creativa en Moda, Esdemga, fue recogido por su directora, Lola Dopico, que destacó que se trata de un nuevo impulso, "non centrado no camino percorrido, senón coma un sinal de que a cidade acredita no potencial desta titulación e na súa capacidade para seguir evolucionando e medrando, sempre conectado coa nosa contorna".

"Este Premio Cidade de Pontevedra danos novos azos para continuar a construir canles de colaboración e diálogo con axentes académicos, sociais e empresariais. Para, desenvolver novas sinerxías coa industira da moda e con outras institucións académicas, museísticas e culturais", reconoció.

En este sentido, recordó que la titulación surgió del diálogo entre diversas asociaciones e instituciones: Cámara de Comercio, Diputación de Pontevedra, Concello de Pontevedra y Universidade de Vigo.

"O camiño percorrido é coñecido. Foi un esforzo importante poñer en pé esta titulación, pero fixemos colectivamente. E pouco a pouco foron chegando recoñecementos", dijo, citando el Premio Talent&Go, la participación en Cibeles, en el It's, el Festival de Hyeres o los Graduation Fashion Award de Londres.

El desfile "Debut", en el que los jóvenes estudiantes muestran su talento sobre la pasarela en el Recinto Feiral de Pontevedra, mereció buena parte del discurso de Dopico. "É fundamentalmente un evento académico pero tamén é unha celebración, é o noso xeito de facer participe á sociedade , amosar o que os estudantes teñen aprendido durante a súa formación no noso centro", definió.

La Facultade de Belas Artes, el Campus Crea de Pontevedra y el apoyo del Concello completaron los agradecimientos en su discurso por parte de todo el equipo de Esdemga y de ella misma.

"Gracias, Pontevedra, por tanto, por acollernos e auparnos, por escoitarnos e mirarnos, polo afecto e a atención. O noso compromiso e esforzó será ainda maior para seguir a ser merecedores de este Premio Cidade de Pontevedra e do maior dos premios que é formar parte de esta marabillosa Cidade", fueron las palabras que pusieron el punto y final a la intervención de la directora de la escuela.

"Avanzar colectivamente"

Para el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, los premios son a la vez reconocimiento y agradecimiento. "Porque ao tempo que recoñecemos traxectorias singulares que nos proxectan como pontevedresas e pontevedreses, tamén queremos que este acto sirva para agraceder a contribución que as propostas gañadoras achegan á nosa sociedade e que nos fan avanzar colectivamente".

El regidor local quiso dar también las gracias a las asociaciones y entidades que se involucran cada año en proponer candidaturas y que este año han sido la Asociación Cultural Maio Longo, el Ateneo de Pontevedra, la Fundación Banco Médico Farmacéutico de Galicia y el Colegio de Procuradores de Pontevedra.

Destacó de Rosario Álvarez su trabajo por la lengua gallega, "dunha valía incalculable para este país, no que tantas veces temos que asistir, mesmo desde o exercicio da acción pública, aos reiterados intentos de minorizar o noso idioma a través de todas as formas posibles: do menosprezo, da marxinación, mesmo desde a negación e da promoción doutras linguas dominantes".

Alabó lo que la figura de la pontevedra ha significado en la labor de investigación y estudio desde el amor y el respeto a la cultura y la identidad de Galicia.

En cuanto a Esdemga, subrayó que fue y sigue siendo una escuela pionera, altamente especializada, innovador y dinámica, en constante desarrollo.

"Orgullo de Esdemga son os éxitos do seu alumnado, como a participación nas pasarelas de moda máis representativas ou o alto grado de integración laboral ao remate dos estudos, pasando a formar parte dos equipos creativos de firmas téxtiles de primeira orde. Éxitos que tamén son un orgullo para esta cidade e para este país", dijo Lores.

"Sirvan os Premios Cidade de Pontevedra, ademais de para poñer en valor e prestixiar as traxectorias máis sobresaíntes da nosa sociedade, tamén como recoñecemento ao voso esforzo e compromiso para con Pontevedra e co país", terminó.

El himno gallego, tocado por el grupo de folk Os Alegres, puso el final al acto en el Teatro Principal. Entre el público asistente, reconocidas personalidades como Víctor Freixanes, presidente de la Real Academia Galega; José Manuel Rey, director del Museo de Pontevedra; Carlos Valle, exdirector del Museo de Pontevedra; Joaquín Reigosa, rector de la Universidade de Vigo, y representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre otros.