XOSÉ LUIS MÉNDEZ FERRÍN "Pontevedra era libre, o cal non quere decir que non prendese a brigada político social"

Conserva en Vilanova dos Infantes a casa do pai pero naceu e criouse en Ourense, antes de que a familia se trasladase a Pontevedra. O escritor e colaborador de FARO visitou onte a Libraría Paz, unha oportunidade para relembrar a súa adolescencia na cidade do Lérez.

- Como foi que chegou a Pontevedra?

-Meu pai foi destinado a Pontevedra como funcionario, e eu fixen alí todo, prácticamente todo o Bacharelato ata os 17 anos, e vivín en Pontevedra, eu considérome tamén de Pontevedra ( sorrí).

- Como era a cidade daquela?

-Moi parecida a como é hoxe unha cidade, tal vez con moita diferencia, con moito máis peso da vida rural do que ten hoxe; daquela había as feiras de gando na actual praza de Barcelos, que concitaban un mundo inxente, literalmente invadida Pontevedra pola Terra de Montes, por Poio e polo Morrazo, polas vacas e cabalos. Pero do resto era como hoxe, con un peso enorme do funcionariado, socialmente o funcionariado tamén era dominante.

- Onde vivía?

-Nunha casa que non existe que estaba fronte ao Asilo, na rúa de Benito Corbal, ao lado da vía do tren.

- Ía ao único Instituto, claro

-Non, a un colexio que se chama Inmaculada Concepción, que non era de cregos nin nada ( risas) a pesar do seu nome. Estaba dirixido por Daría González, galeguista, e por Francisco Cerviño, home de esquerdas. Era un colexio civil ( sorrí) e chamábase así, Inmaculada Concepción.

- Está a imaxe de que a Pontevedra daquela era totalmente rancia. É real?

-Había de todo, había xente rancia e non rancia; a preponderancia do funcionariado civil e militar era grande para o pequeña que era Pontevedra, pero había moitas máis cousas, había unha potencia como aínda teñen as parroquias para dar forza social e cultural. E naturalmente había incluso unha burguesía republicana moi marcada, moi forte e moi valente, burguesía eh!

- Quenes eran esa burguesía?

-Estaban os Adrio, os Poza, Daría González, xente con exiliados na familia, con mortos, con asasinados... E eles resistindo, eso de rancio non tiña nada. E culturalmente estaba moi avanzada, en pintura, e tiña a mellor Biblioteca Pública da provincia ( sorrí) e aínda o sigue sendo comparada con Vigo.

- E o Museo

-E o Museo espléndido, e unha Coral Polifónica excepcional, e moitas máis cousas; así que tampouco rancia, rancia a Pontevedra do meu bacharelato non era, sería o gobernador militar ao que nunca coñecín, pero eu vivía noutro mundo, o noso mundo era o progresista.

- Como era a vida nese mundo progresista?

-Bueno, no mundo progresista había unha editorial e a principal colección de poesía de Galicia, Benito Soto, e estaba unha Sociedade Filarmónica cunha selección de concertos mellor que en calquer outro lugar de Galicia. E unha Festa dos Maios, que era a cultura popular, magnífica, só comparable con Ourense.

- Era unha cidade bastante libre, polo que dí

-Si, era libre, o cal non quere decir que non prendese a brigada político social de vez en cando ás células que se creaban. Cada pouco tempo detiñan a Arturo Rey, o da relojería, por poñer un caso, ou iban á casa de xente. Evidentemente en Pontevedra había unha célula do Partido Comunista funcionando, un bloque galeguista activo, e naturalmente que había estamento progresista.

- Pasea ás veces por Pontevedra

-¡Eu veño continuamente!

- Que lle parece hoxe a cidade?

-Que está moi ben, neste momento desde que goberna o Bloque da gusto. A extensión nova de Pontevedra está extraordinamente ben feita, extraordinariamente humanizada, esta Pontevedra nova funciona e é un exemplo de cidade ( sorrí).

- Non lle preguntei polos libros dos que vai falar

-Eu tampouco sei de que libros vou falar, tampouco ( risas)

- Ten algún que lle guste máis?

-Non, non teño preferencias.

- O que sí prefire agora é o xornalismo

-Si, eu o empleo do tempo que fago agora en literatura é no xornal, si.

- Eso que din que nos extinguimos

-Si, pero non creo que se... Non vexo eu que se extinga moito. Tamén se decía que a televisión iba acabar co cine, que o cine ía acabar coa novela, que a novela ía acabar, coño, cos libros de misa, hai de todo.