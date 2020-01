Abiertas ya las inscripciones a los cursos de técnicas de estudio

La Concejalía de Educación ha abierto el plazo de inscripción hasta el 22 de enero de los cursos de técnicas de estudio.

Por una parte, el Curso de Organización y Planificación del Trabajo Escolar está dirigido a los alumnos y alumnas de la ESO, Bachillerato y FP que sienten que dedican demasiado tiempo a estudiar y no obtienen las notas que esperaban o que su esfuerzo no rinde y necesitan nuevas formas de enfrentarse a las tareas académicas. El alumnado podrá adquirir conocimientos sobre técnicas de estudio, nociones prácticas sobre la organización. La inscripción podrá hacerse or internet o en el Pazo Emilia Pardo Bazán.

Por otra parte, el Curso de Técnicas de Estudio está dirigido a alumnado de 5º y 6º de Primaria y consiste en "aprender a aprender" de forma eficaz. Los objetivos del curso son ayudar a los niños y niñas a mejorar su rendimiento, crear hábitos de trabajo y aprovechar el tiempo. Los boletines de inscripción se entregarán al alumnado en los centros educativos. Ambos cursos se desarrollarán hasta entre enero y mayo con una sesión semanal de una hora.