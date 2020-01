El PP insta al Concello a replantear el plan del skatepark para el campus

El concejal del Partido Popular de Pontevedra Guillermo Juncal insta a la Concejalía de Deporte a "replantear" el proyecto para el skatepark del campus universitario. "Como todo el mundo sabe, a excepción de Tino Fernández, el skate será modalidad olímpica en Tokyo 2020 por lo que, en verano de 2019, el comité nacional de skateboarding publicó las nuevas directrices en cuanto a dimensiones y equipamiento de los skateparks, que no están incluidos en este nuevo proyecto y que la Asociación de Skate de Pontevedra reclama", dice el edil.

La construcción de esta instalación deportiva, que se retrasa "al menos tres meses debido a no estar la obra adjudicada y no tener todavía unos presupuestos aprobados para este 2020", no podrá albergar torneos a nivel internacional, "lo que podría reportar grandes beneficios para nuestra ciudad", añade Juncal. "Nos vamos a gastar más de medio millón de euros en una instalación que no cumple con las demandas de sus propios usuarios ni con los parámetros profesionales", añade Guillermo Juncal.