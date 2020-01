Lores anuncia los "potentes" presupuestos inversores de 2020, que reducirán la deuda municipal a su mejor cifra en 40 años

Una capacidad inversora "potentísima" y una previsión de reducción de deuda hasta situarla en su mejor cifra en los últimos 40 años. Son las dos grandes bazas a las que aludió el alcalde, Miguel Fernández Lores, a propósito de los próximos presupuestos municipales de Pontevedra, que están "prácticamente finalizados a falta de sus últimos flecos", avanzó el regidor.

Compareció en la mañana de este martes y recordó que en este 2020 la ciudad del Lérez dispondrá de "fondos municipales, compromisos con otras administraciones, el contrato de saneamiento y abastecimiento de agua que se está ejecutando por valor de 17 millones de euros, los fondos Edusi€ Estamos probablemente en la época de mayor inversión y con una gestión municipal grandísima, por tanto los presupuestos van a ir en esa línea".

¿Ha habido discrepancias entre los socios de gobierno? Fernández Lores asegura que "lo normal", en unos presupuestos que "no será posible que lleguen a pleno antes de febrero", señaló, a los que se están dando "los últimos retoques" y que situarán la deuda municipal en su mejor dato desde mediados de la década de los 80.

Fernández Lores reiteró que "el presupuesto es un instrumento necesario, no es impresindible porque hay otros mecanismos presupuestarios para hacerlo, aunque es mejor tenerlo", pero las principales discrepancias se producen no tanto entre grupos políticos como entre concejales "que tiran para lo suyo, tienen compromisos que a veces globalmente no es posible ejecutarlos todos y por lo tanto a veces hay que priorizar cosas; pero esos tira y afloja que puede haber en la elaboración del presupuesto no tiene que ver tanto con los socios de gobierno sino con los concejales, que cada uno tiene una responsabilidad específica y quiere que su área funcione y tenga financiación, realmente el tira y afloja es así".

El regidor pontevedrés también se refirió durante su comparecencia a la saturación de los servicios de Urgencias del Complejo Hospitalario de Pontevedra. Fernández Lores, médico de profesión, criticó que "hay una sensación, creo que contrastada, de deterioro de servicios públicos y expresamente de la sanidad: se está recortando inversión en equipamientos y material, y se está recortando, sobre todo, en personal, sanitario y de todo tipo".

Insistió en que es "un error" la progresión de jubilaciones del personal sanitario en paralelo a las escasas plazas en facultades y de especialidades, un desfase que, insistió, "hay que contemplarlo, porque hay que tener en cuenta que el personal sanitario, especialmente los médicos, son 5 años de carrera y 6 de especialidad, 11 años, no se forma ese personal de la noche a la mañana. En la época en la que yo entré en Medicina entramos 1.500, ahora están entrando 300 y algunos son estudiantes extranjeros, oiga, no me salen las cuentas. Y, claro, está pasando que no hay pediatras, no hay anestesistas€".

Destacói que "hay ciertas especialidades que están en cuadro y eso genera un deterioro importante de la asistencia sanitaria; más allá incluso de la inversión económica, del porcentaje que destines al gasto sanitario, es un problema de planificación y es un problema que se está dejando ir".

El alcalde de Pontevedra no oculta su convicción de que el deterioro de los servicios públicos, especialmente la sanidad, se produce "de una forma intencionada" tanto por parte de la administración del Estado como a nivel autonómico "y eso va a notar. Tenemos un servicio público sanitario, universal y con unas características importantes, es un avance importante para la sociedad del bienestar que si no se hacen las inversiones pertinentes en sanidad y las previsiones pertinentes realmente la tendencia será hacia el deterioro sistemático".

Incidió en que en última instancia la protección de los servicios públicos es "un problema político, de voluntad política de dedicar esfuerzos económicos, de planificación y formación" para conservar y mejorar un sistema sanitario que figura, recordó, "entre los mejores del mundo" pero al que si no se le dedican esos esfuerzos "acabará haciendo aguas; y eso está pasando con las listas de espera, con problemas de faltas de servicios donde la población escasea, es un problema gordo".