El fiscal eleva la pena para el acusado de encañonar a los agentes que registraron su casa en una redada antidroga

Los magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra se vieron obligados a aplazar ayer el juicio contra siete acusados de tráfico de drogas debido a la sorpresiva renuncia de dos de los procesados a su abogado.

La presidenta de la Sección Cuarta inquirió a los dos acusados por la razón por la que renunciaban al letrado,un hecho que comunicaron apenas unos minutos antes del inicio del juicio. Estos alegaron distintas razones que iban desde que "nos pedía que mintiéramos en el juicio y yo no quiero mentir" a "desavenencias con él y promesas que no cumplió". En definitiva, que no estaban "de acuerdo con la línea defensa" del letrado, como resumió la magistrada. Así las cosas, y bajo el apercibimiento de que deben nombrar un nuevo abogado antes de 24 horas, el juicio quedó aplazado hasta el 13 de febrero.

En la vista oral, por lo tanto, apenas hubo tiempo para que el fiscal antidroga, Pablo Varela, rectificase un error material en el escrito de acusación del Ministerio Público y anunciase que elevará la pena para el acusado que se enfrenta a una condena más alta, de 15 años de prisión, por los delitos de tráfico de droga, tenencia de armas y atentado a la autoridad, dado que llegó a encañonar y amenazar con "coser a tiros" a la comisión judicial que realizaba el registro de su domicilio. Se trata de J. M. F. M., quien, según el Ministerio Público, durante el registro de su casa se apoderó de una escopeta de dos cañones y apuntó a la comisión judicial entre amenazas graves. Finalmente los agentes pudieron reducirlo a pesar de la fuerte resistencia que mostró. El fiscal ya anunció que elevará de cuatro a seis años de cárcel su petición por el delito de atentado, lo que haría un total de 17 años de prisión.

Cabe recordar que la Fiscalía pide penas que suman más de 60 años de prisión para los siete acusados en este proceso judicial. Según el escrito de acusación pública, los siete implicados se dedicaban al tráfico de estupefacientes y les imputa los delitos de tráfico de drogas e integración en grupo criminal. A varios de ellos también les procesa por tenencia de armas.