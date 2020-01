Vilaboa prorroga los presupuestos de 2019

El gobierno municipal de Vilaboa prorroga los presupuestos con un decreto del 8 de enero de 2020, y el portavoz del grupo del PP, Alberto Acuña, tilda este acto de "continuismo en la gestión a pesar del cambio de alcalde, al no aprobarse los presupuestos en tiempo y forma" .

Acuña argumenta que los presupuestos de la anualidad es la hoja de ruta de la gestión municipal y recalca que "no tener presupuesto es no tener un proyecto claro para Vilaboa, no saber planificar".

El PP critica esta falta de gestión municipal, al reconocer que esta interinidad limita este nuevo año al prorrogarse las cuentas del año anterior. Este hecho se verá reflejado en no poder disponer de partidas económicas que estaban reconocidas en el año anterior en cuentas el créditos para gastos.