Poio estrena punto limpio móvil

A esperas de un punto limpio fijo para Poio, el Concello estrenará la próxima semana un punto limpio móvil, que suplirá las necesidades de los vecinos junto con el servicio de recogidas de voluminosos a domicilio, de la empresa Valoriza.

La concejala de Obras y Servicios, chelo Besada, presentó el proyecto ayer como un sistema novedoso "que hay en muy pocos municipios como Vigo o Soutomaior. Está pensado para concellos grandes en extensión, pero Poio es un municipio bastante disperso, justificó la edil socialista. Un sistema que se implantará en las cinco parroquias del municipio, comenzando el próximo martes en San Xoán.

El equipo de gobierno no estima una fecha para un punto limpio fijo y explica que "es un trámite largo y laborioso que necesita permisos y autorizaciones de distintas administraciones, mientras, no seguir privando a los ciudadanos de este servicio para reciclar más y mejor". Este punto limpio está pensado para aquella basura que no se puede tirar a los contenedores instalados ni puede ser recogida por la empresa Varoliza a domicilio. Esto sería, por ejemplo, pequeños muebles o electrodomésticos, bombillas, baterías, pilas o ropa, así como residuos tecnológicos con componentes contaminantes.

En el punto limpio habrá una persona para asesorar a los vecinos y controlar que se recicle bien. Este es un servicio exclusivo para los vecinos de Poio y se podrá exigir el DNI.

Este punto limpio será un contenedor grande que movilizará un camión y que comprende distintos compartimentos para los diferentes residuos.

Calendario

La ubicación será cíclicia. El primer martes de cada mes se situará en el parque de Lourido, en San Salvador, el segundo martes del mes en el parque de A Reiboa en San Xoán, y el tercer martes del mes en el aparcamiento del cementerio de Chancelas, en Combarro. En estos tres casos estará de martes a jueves. El cuarto martes y miércoles de cada mes estará en la plaza Alfredo Romay Besada de Samieira, mientras que los jueves y viernes de esa misma semana estará en la calle Leopoldo Nóvoa García de Raxó. El horario será siempre de 10.00 horas a 14.00.

Esta iniciativa se suma a la campaña que lleva a cabo el Concello para implementar el uso de la recogida de voluminosos, en lugar se dejarlos en las calles. De nuevo el gobierno local insta a los ciudadanos a ser participativos y hacer uso de las herramientas de reciclaje a su disposición, que en este caso acerca la recogida a los ciudadanos, para hacerlo más fácil.

A la presentación asisitieron Luis Guede, gerente de Valoriza, José Luis Areas, ingeniero del Concello, el alcalde Luciano Sobral y la concejala de Avante Poio, Silvia Díaz. El Partido Popular de Poio anunciaba el pasado jueves que presentará una moción para sancionar a la empresa Valoriza por "graves incumplimientos", en este sentido Besada recordó que la oposición está instaurada en la "descalificación". Además la edil explicó que el equipo de gobierno está muy pendiente de la actividad de la empresa y recalcaron que en el registro municipal no consta la moción.