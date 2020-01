La rotura de una tubería provoca graves daños en comercios de la calle Peregrina

La verja a medio abrir, barro por todo el piso, humedad en el ambiente y libros apilados por doquier. Esta era la dramática imagen que ofrecía a media mañana de ayer la emblemática Librería Paz. La rotura de una tubería de fibrocemento en la calle Peregrina con el cruce de Daniel de la Sota en la madrugada del pasado jueves anegó varios locales comerciales, entre los cuales el más afectado fue la Librería Paz, cuyos propietarios apuntaron que se perdieron miles de libros.

El suceso tuvo lugar en el entorno de las 4.00 horas, siendo un particular quien dio aviso a la Policía Local. Inmediatamente, los agentes procedieron a comunicar el incidente a la empresa Viaqua con el objetivo de que cortara el suministro de agua lo antes posible.

En el interior de la librería, los trabajadores junto con su propietario, Cano Paz, recogían los ejemplares para salvar el mayor número posible de los mismos y secaban el suelo con escobas de agua y fregonas. "Teremos que facer inventario das perdas, pero foron miles. Tivemos que pedir deshumidificadores industriais", explicaba su dueño.

Cano Paz, señaló que "a auga chegou ata o final e daba polos nocellos. Aínda é cedo para calcular os danos, aínda estamos comezando a valoralos,pero temos miles de libros danados. Moitos estaban en expositores de cartón e ao mollarse a base, se viron afectados. Nesta época é máis habitual ter este tipo de expositores, porque acabamos de pasar o Nadal e teremos que pechar ata a semana que vén seguro".

Por otra parte, Paz indicó que los operarios de Viaqua se ofrecieron a ayudar en todo lo posible y mostró su malestar porque los efectivos policiales no le comunicaron el incidente. No fue hasta las 9.00 horas cuando una persona cercana le dio aviso.

En este sentido, el librero indicó que "non era esa persoa a que nos tiña que avisar, senón os señores municipais, que semellan que non existen, mais que para non facer nada. Así que lles quero agradecer o seu empeño por non facer nada".

Otra de las tiendas que se vio anegada por la rotura de la canalización fue la tienda de ropa Eneska, donde una de sus empleadas se encontró con el agua hasta los tobillos cuando abrió el local a primera hora de la mañana. Decenas de cajas con ropa de liquidación, estanterías y prendas colgadas en los percheros sufrieron las consecuencias de la inundación.

Al igual que en la librería Paz, la trabajadora de este comercio pontevedrés explicó que nadie les dio aviso, "cuando llegué a las 9.20 me encontré con que el agua y el lodo llegaban desde la verja hasta el final de la tienda", señaló Ángeles Menéndez. Según comentó, la previsión es que mañana vuelvan a abrir al público con normalidad.

No es la primera vez que esta zona de la ciudad se ve afectada por un incidente de estas características, y es que hace 10 años, rompió otra canalización cerca de estos comercios, tal y como recordó Paz, quien apuntó que el trato recibido "foi o mesmo, cero; nin sequera os da Policía Nacional nos avisaron, coido que non custa nada buscar ao propietario e pasarlle un aviso", concluyó el librero.