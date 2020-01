El plan Revitaliza da el salto a los espacios que son reserva de la biosfera de la Unesco

Pequeñas islas de todo el mundo comienzan a mirar al Plan Revitaliza a raíz de coordinación entre la Diputación y el gobierno regional de la isla de Príncipe para implantar el modelo de gestión de residuos pontevedrés. Antonio Abreu, asesor científico y coordinador de la Reserva de la Biosfera de la Unesco, se reunió ayer con el vicepresidente de la Diputación, César Mosquera y el equipo del plan Revitaliza para diseñar la implantación en la isla africana.

El gobierno de la isla ha estudiado diferentes modelos de gestión de residuos y elige el pontevedrés porque "funciona y tiene evidencias de ello, hay muchos programas para los residuos, pero que no funcionan ni tienen visibilidad concreta", concretó Abreu. El proyecto estará consolidado en la isla para final de este año. Para ello, técnicos pontevedreses irán a la isla en una primera fase, pero también se formará a isleños para que trabajen en el proyecto, de hecho el técnico del plan provincial Carlos Pérez, ya visitó la isla para estudiar su viabilidad.

Además el asesor de la Unesco señaló el impacto que el Revitaliza tiene en el turismo, "es compatible con realizarlo en el medio rural, urbano y cubriendo áreas del turismo muy importantes como restaurantes y hoteles, que son los mayores generadores de residuos".

Abreu señaló que el impacto que tendrá el proyecto en Príncipe será mayor que el de Pontevedra, ya que hay graves problemas de salud pública que aquí no se sufren como la proliferación de roedores o perros peligrosos. También destacó que el compost producido será utilizado para la agricultura, uno de los mayores impulsos de la región, que es el mayor productor de cacao del mundo; y en este sentido anima a la diputación a facilitar el compost a los agricultores.

La Diputación de Pontevedra está participando en el asesoramiento de la implantación, desde que el pasado mes de marzo el presidente de la isla visitara Pontevedra para interesarse por el Revitaliza. "Este proyecto es un acuerdo entre el gobierno regional de Príncipe y la Diputación, sin ella no podría ser. La adaptación no es mandar un compostero, la Diputación va a acompañar técnicamente y hacer capacitación de personas con una participación activa, sin ellos no habría proyecto. No es una cuestión de dinero o material, sino de consistencia y coordinación", resumía Abreu en su visita al Pazo Provincial.

Este proyecto se encuentra dentro del programa de desarrollo Small Islands Organization- SMILO, para islas de menos de 150 kilómetros cuadrados. El programa no solo aprobó la candidatura presentada por Príncipe para obtener financiación, sino que busca extenderlo a otros espacios de características similares. Tanto es así que se habrían interesado en la implantación los gobiernos de Cabo Verde, Túnez, Senegal o Guinea Bissáu, la mayoría de ellos para espacios que son reserva de la biosfera.