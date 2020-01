Si bien la lectura que realizó la responsable municipal del área de Igualdade es muy positiva en cuanto a la participación de los estudiantes, Paloma Castro no pudo decir lo mismo con respecto a la implicación del profesorado de los institutos pontevedreses.

En este sentido, la edil socialista indicó que "la baja participación del profesorado en las encuestas es uno de los principales datos negativos que nos deja el estudio que hemos realizado, por lo que tendremos que trabajar para que su implicación sea mayor".

A pesar de este indicador, la responsable municipal de Igualdade e Benestar Social destacó que uno de los aspectos más positivos del análisis llevado a cabo es que el alumnado pontevedrés demanda "más información sobre cuestiones en materia de igualdad, sexualidad y diversidad", apuntó Castro.

En este sentido, la concelleira entiende que "los centros educativos tienen aún mucho por hacer a la hora de formar al alumnado en diversidad sexual y de género, ya que un 26% de los 893 encuestados sostiene que jamás recibió información sobre estas materias en su instituto y otro 14% no se recuerda de haberla recibido". Del 60% que sí la recibió, un 35% piensa que no fue su?ciente y casi un 20% no lo tiene claro.

Por otra parte, un 58% del alumnado participante ve necesario que se disponga en los centros de una tutoría LGTBIQ+ o de personal especializado para tratar estas cuestiones.