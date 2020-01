La antigüedad del conducto o una oscilación de presión, posibles causas de la avería

A media mañana de ayer, los operarios procedieron a realizar una valoración del alcance de los daños en los establecimientos comerciales afectados por la rotura de la canalización y, a su vez, trabajaban intensamente con maquinaria pesada en la zona para solventar los desperfectos ocasionados en la calle Peregrina.

Desde el Concello de Pontevedra, la responsable del Ciclo da Auga, Carme da Silva, informó que la tubería de fibrocemento que reventó se encuentra situada a un metro y medio de profundidad y que es una de las que más agua lleva en la ciudad.

Con respecto a la causa de la rotura del conducto, la responsable municipal indicó que o bien se pudo deber a la antigüedad de la tubería, puesto que es una de las pocas de fibrocemento que quedan en el circuito del agua en la urbe, o debido a que esta soportó una mayor presión de la adecuada.

Da Silva indicó que ningún domicilio se vio afectado por el corte en la red de agua, puesto que existen circuitos alternativos y que, tras la evaluación de los daños por parte de los técnicos municipales se valorará qué decisión se toma al respecto de esta canalización y si se procede a su renovación.

Así, la edil nacionalista comentó que "cando se fixo a renovacióndesa rúa, renováronse todos os servizos de auga agás esa canalización de fibrocemento que corresponde ao cinturón de auga que circula pola cidade, e non se considerou necesario realizar o seu cambio. Puido romper ben porque é antigua ou porque se deu unha oscilación de presión que provocou unha ruptura ".

El agua de esta tubería de fibrocemento también anegó las entradas de redes pluviales, de ahí que buscara salida por distintos puntos de la calle. Carme da Silva destacó que "a tubería non estivo botando auga ata as 8 da mañá nin moito menos, aínda que non podemos concretar o tempo que se tardou en cortar, tan só foi o intervalo de tempo que tardou a Policía en dar o aviso a Viaqua. Mais o certo é que esa canalización leva moita auga e con que estea uns minutos botando, xa é posible que haxa danos".

Con respecto al incidente ocurrido en 2009, la concelleira subrayó que, aunque sucedió en el mismo punto, este se produjo en otra canalización que no tenía que ver con la tubería que se averió en esta ocasión.