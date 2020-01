Un 24% de los adolescentes LGTBIQ+ de Pontevedra ha sufrido algún tipo de agresión

Un estudio realizado por el Concello de Pontevedra revela que el 24 % de los adolescentes LGTBIQ+ de la ciudad ha sufrido algún tipo de agresión física o verbal por su orientación o su identidad sexual o de género. Asimismo, un 25% de los jóvenes pontevedreses encuestados en los institutos presenciaron agresiones a personas pertenecientes a este colectivo en sus centros educativos, mientras que un 8,2% piensa que la homosexualidad "se puede tratar con una terapia idónea".

Estos fueron los datos que la concelleira de Igualdade, Paloma Castro, presentó ayer tras haber finalizado las pesquisas en las que participaron casi 900 alumnos de los institutos de Pontevedra, en el marco del programa de diversidad sexual "Pinto y Maragota".

Casi la mitad de los jóvenes estudiantes agredidos reconocen en las encuestas que no se atrevieron a denunciarlo por miedo, vergüenza o porque no le dieron importancia. En relación a este hecho, la edil socialista señaló que "es bastante preocupante", al igual que entre las respuestas cotejadas exista un 9,4% de jóvenes que considere que "la transexualidad es una enfermedad".

Orientación e identidad

En relación a la orientación sexual, la gran mayoría de los estudiantes que completaron el cuestionario, un 75%, se declaran heterosexuales, un 15% bisexuales y hasta casi un 8% no lo tienen muy claro. El porcentaje de gays y lesbianas, sumado, apenas supera el 3%.

Con respecto a la identidad de género, un 93,5% se denomina cisgénero, es decir, que se sienten identificados con el género que le fue asignado al nacer. Del total del alumnado participante, 10 personas se reconocen como transexuales, otras 10 indicaron pertenecer al género binario al no identificarse con los géneros tradicionales masculino o femenino, sino con ninguno o con un género o varios que le satisfagan de una lista variada.

Por último, unos ocho estudiantes se enmarcaron dentro del género fluido, aquellos que no se identifican con una sola identidad de género, sino que oscilan entre varias. Estas personas pueden sentir el cambio a largo o a corto plazo; entre años, meses o días. Comúnmente se produce la transición entre los géneros masculinos y femeninos, pero también se puede dar con otras construcciones sociales.

A pesar de que casi el 80% de los adolescentes que completaron el cuestionario a?rma saber la diferencia entre orientación e identidad sexual, un 13% no lo tiene muy claro y un 7,7% admite no conocerla. Un grado de conocimiento mucho menor es el existente sobre los colectivos a los que representan las siglas LGTBIQA, de las que solo un 49% sabe el signi?cado de todas, un 35% de algunas y un 16% de ninguna.

En relación a la identidad sexual o de género, un dato preocupante que destacó Paloma Castro es el hecho de que, de la decena de personas que ?rmaron no sentirse identi?cadas con el género asignado al nacer, "no se aplicó el protocolo educativo para personas trans en la mitad de los casos y un 20% desconoce se lo aplicaron o no". Asimismo, la concelleira de Igualdade subrayó que resulta "algo inquietante" que un "un 9,4% de los participantes en la encuesta crean que la transexualidad es una enfermedad o tengan dudas sobre esta cuestión, así como que un 8,2% piensen que la homosexualidad se puede tratar con una terapia idónea y un 9,1% no tengan clara esta última posibilidad, lo que en total suma un 17% del alumnado pontevedrés".

Aislamiento e insultos

Los resultados del sondeo llevado a cabo por la Concellaría de Igualdade también ponen de manifiesto el elevado grado de aislamiento que sufren aquellos adolescentes que salen de la "heteronormatividad". Así, de las 172 personas que declararon ser LGBTIQ+, un 20% asegura haberse sentido excluido en alguna ocasión en su centro educativo por su orientación sexual o identidad de género y un 60% no ha dado todavía el paso definitivo al respecto. De este 60%, en el caso de un 52% de los alumnos conocen su realidad algunas personas, que principalmente se corresponden a su círculo de amistades, mientras que en el caso de un 8% no se lo han dicho a nadie.

Paloma Castro explicó que las personas que no reconocen su orientación sexual real "lo hacen por miedo a perder las amistades, temor al rechazo de la familia, por vergüenza, por miedo a sufrir agresiones o hasta porque les pueda afectar a las calificaciones escolares". La socialista precisó que en la encuesta también se llevaron a cabo "un par de preguntas trampa para comprobar los prejuicios que persisten entre la juventud pontevedresa y las respuestas muestran cifras que "resultan difícil de asumir en una sociedad democrática, igualitaria y diversa". A este respecto, el estudio revela que hasta 42% de las personas encuestadas sufrieron agresiones verbales (en un 83% de los casos), físicas (un 7%) o ambas (9,5%) por su orientación sexual o identidad de género.

Castro destacó que "un 25% del total de los encuestados en los institutos pontevedreses presenció directamente en alguna ocasión agresiones verbales o físicas la personas LGTBIQ+ en su propio centro, y un 35,6% declara haber escuchado hablar o haberse enterado indirectamente de agresiones acontecidas en el mismo".

Para la concelleira, estas cifras son indicativo de que "aún queda mucho por hacer y trabajar para conseguir una normalidad real de la diversidad sexual en los centros educativos y en la sociedad en general".

El cuestionario del Concello también invitó al conjunto del alumnado a re?exionar sobre si alguna vez habían agredido verbal o físicamente a alguien por cuestiones de identidad u orientación sexual, resultando que hasta un 3% del total (27 personas) reconocieron que sí.

En el epígrafe ?nal, destinado a valoraciones, varias personas reconocieron que sí habían agredido a sus compañeros con insultos como "maricón" o "bollera", pero que aunque inicialmente no pensaban que eso podía ser una agresión, luego re?exionaron y reconocían que se arrepentían de haberlo hecho. Por último, casi un 14% de los participantes cree que su instituto no es un espacio seguro para las personas LGTBIQ+ y cerca de un 36% dice desconocer si lo es.