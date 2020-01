El PSOE critica la "falta de seguridad" de la senda entre Major y Portonovo

El PSOE de Sanxenxo critica la senda que se está ejecutando entre Major y Portonovo al tener un solo carril que deberán utilizar peatones y ciclistas. Entiende su portavoz, Ainhoa Fervenza que en lugar de dar seguridad acabará provocando malestar y accidentes.

También hace mención a la jardinera que separa el paseo de la carretera. Apunta Fervenza eus "si quieres mejorar la seguridad de la senda, una jardinera no es la mejor barrera de protección; por no preguntar quién se va a hacer cargo de cuidarla"" Hace unos meses la Xunta afirmaba que con esta obra los vecinos y visitantes dispondrían de 11 kilómetros de itinerarios "seguros, sostenibles e integrados en el paisaje" y para la portavoz socialista, "seguro no va a ser, ya que peatones y ciclistas tendrán que circular por el mismo espacio".