Pepe Solla: "Gracias por esas sonrisas como la que siempre tenía papá"

"Gracias a todos los que nos acompañasteis estos días, tanto los que estabais aquí, cono los que no pudisteis estar, a los que nos escribisteis por mensaje o por las redes y aún lo seguís haciendo... No podéis imaginar cuánta fuerza nos dais, y gracias por esas sonrisas como la que siempre tenía Papá, y siempre acompañado de la guapa mamá". Es el cariñoso mensaje que el chef Pepe Solla (hijo) publicó en su perfil de Facebook tras el entierro de su padre, el fundador de Casa Solla y uno de los primeros cocineros gallegos en lograr la anhelada Estrella Michelin.

Las exequias se celebraron el martes en una iglesia de San Salvador que se quedó pequeña. Una multitud de familiares, amigos y vecinos se acercaron al templo para despedirse del empresario y restaurador. El mundo de la gastronomía cerró filas arropando a su compañero, Pepe Solla (hijo): al funeral asistieron casi todos los integrantes del Grupo Nove y representantes de conocidos restaurantes de la comarca y empresarios del sector de la alimentación. "Papá escribió su última página, pero lo que me importa son las líneas que dejó escritas", comparte Solla en sus redes sociales en una emotiva despedida.

José González Solla falleció el pasado domingo a los 91 años. Su vida siempre estuvo ligada a un icono de la gastronomía gallega: Casa Solla, que abrió junto a su mujer en 1961. En 1980 lograron su primera Estrella Michelin, reconocimiento culinario del más alto nivel que han mantenido durante 40 años hasta la actualidad gracias a la labor de su hijo Pepe Solla, que lleva desde hace años las riendas del negocio familiar.

"Papá, junto con Mamá, se antojó y se empeñó en escribir unos cuantos capítulos de la gastronomía en Galicia, y así es como le vamos a recordar, como una persona de la gastronomía, además, una persona elegante, un señor de la restauración con mayúsculas", continúa el mensaje.

Solla (hijo) alaba la figura de su padre, destacando su gran personalidad por encima de su talento como cocinero: "Soy quien soy gracias a mi padre. Él me lo enseñó todo, y no hablo de cocinar, eso es lo más fácil de mi vida. Él me enseñó lo que de verdad importa, por lo menos a mí; (...) el gran anfitrión, convincente y decidido, aún con sus miedos, que todos los tenemos, pero él irradiaba seguridad y templanza, lo que ahora decimos saber estar (...) Muchas lecciones, muchísimas, pero sin duda, la más importante, la sonrisa. Él siempre tenía una sonrisa en su cara, tanto para los que le querían como para los que no, porque en esta profesión y en el mundo no hay nada más importante que sonreír. A la vida se le gana con una sonrisa y al mundo también, y el ganó su vida".

Este conmovedor adiós finaliza con una petición en forma de homenaje a su padre: "Se fue Pepe Solla, sí, Pepe Solla; porque yo soy el hijo de Pepe Solla, no os confundáis, no lo olvidéis; él era Pepe Solla. Si estos días os acercáis a mí, prefiero que lo hagáis con una sonrisa y un abrazo, que me dará más aliento y ánimo que una cara triste o unas lágrimas, que de esas ya vamos sobrados, y de sonrisas más necesitados. Yo intentaré mostrar una, para recompensaros, aunque sea por dentro. Boas noites Papá".