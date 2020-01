El paso de peatones de Chancelas reducirá la velocidad a 50 km/h

El tan reclamado paso de peatones de Chancelas tiene ya una fecha prevista. El director de la obra de mejora de seguridad vial que se llevará a cabo en la PO-308 entre fontenla y Combarro, se reunió el pasado miércoles con uno de los miembros de la plataforma vecinal PO-308 y estimó que el paso de peatones estará entre esta semana y la próxima. Además en este tramo se limitará la velocidad de 70 kilómetros por hora a 50.

La Consellería de Infraestructuras y Movilidad anunciaba el pasado miércoles la señalización de este paso que los vecinos llevan meses reclamando. Antón Tixola, miembro de la plataforma, explica que este encuentro fue muy fructífero. "Me dijo que la parte mecánica ya estaba encargada antes de las navidades, y que por lo tanto el material estaba, y que iban a poner en contacto con el Ayuntamiento para que les autorizara a coger electricidad del alumbrado público", exija el vecino de Combarro.

Cruce con doble iluminación

Según la plataforma el paso irá entre la parada de autobús de Chancelas y el Hotel Chancelas, en la zona donde los vecinos creían que iba a ser conveniente. Además, no solo tendrá señales luminosas para advertir a los conductores del paso, irá el paso de peatones pintado en la calzada, y arriba unos brazos que orienten el paso de noche y lo marquen con una luz directa, a modo de farolas. Ello obliga a modificar los tramos y las señales que tendrán una limitación de 50 kilómetros por hora. "La zona en sí ya es peligrosa y si no reduces la velocidad quedas a expensas de que un conductor gentil te deje pasar, pero a veces cuando este frena le da el coche de atrás", recuerda Tixola.

La Plataforma se reunió ayer en el local de la Comunidad de Montes de Combarro. La reunión estaba fijada para planificar actuaciones que reclamaran este paso. Finalmente trataron la ejecución del mismo y concienciar sobre él. "Pedimos que se haga uso del paso de peatones, y que no se cruce ahora por cualquier sitio y sino habrá que sancionar. Hay que tratar que la gente lo use correctamente, tanto conductores como peatones tenemos ya unos hábitos. Hay que reeducar y que no se cruce por cualquier lado, para esto sería importante la ayuda de la Policía Local", señala Tixola.

La plataforma vecinal se muestra satisfecha: "Vemos que van a cumplir lo que se habló en la reunión", que tuvo lugar el pasado mes de noviembre. "El paso de peatones de Chancelas era un punto de inflexión donde no estábamos dispuestos a esperar mucho tiempo más. Estamos muy satisfechos, quiero pensar que retiraremos los carteles y las cruces", anuncia Tixola. Este vecino de Combarro explica que va a haber un largo periodo de expectativas y expectación, "habíamos hecho varias alegaciones y esperemos que se respeten los espacios de los vecinos". Además en este encuentro se propusieron otras modificaciones, como un tramo de senda entre la entrada a la playa del Padrón hasta la altura del Hotel Xeito, donde hay una acera ya vieja. "Se interesó realmente por los problemas de la carretera y estuvo abierto a posible problemas", finaliza Tixola. La plataforma lleva meses solicitando este paso de patones y lo han reclamado con carteles y cruces por los fallecidos en ese tramo.