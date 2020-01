calixto cobo "Vivir la fe es un acto libre y ahora hay una disminución de la fe sociológica"

En la parroquia de Santa María El número de bodas religiosas se redujo notablemente en los últimos años. "De las 15 o 20 que se celebraban antes, ahora estamos en una media de 7 a 9", explican fuentes de la parroquia. También han caído los bautizos, de 42 que tuvieron lugar en 2018 a los 24 del año pasado. El vicario episcopal de Pontevedra, Calixto Cobo, recalca que se trata de una cuestión de fe, que es algo que debe manifestarse de forma convencida.

-El número de bodas continúa en caída libre a nivel general, pero, sobre todo, en el ámbito religioso, ¿les preocupa?

- Vivir la fe es un acto libre, si no no sería fe. Quizá haya una disminución en sentido de la manifestación de una fe sociológica, costumbrista, tradicional. No es lo mismo la forma en que se manifiesta ahora que hace unas décadas.

- ¿Trabaja la Iglesia para recuperar las cifras de actos religiosos celebrados por la población?

- Si no hay una fe de partida tampoco se puede transmitir a los hijos. Es muy difícil recuperarla cuando se rompe esa cadena de transmisión. Primero tiene que provenir desde la familia y después de la Iglesia. Lo que no se debe perder nunca son esos actos que implican respetar a los mayores, cederles el sitio... El que vive la fe hoy lo hace más convencido, si no sería un barniz de fe.

- La Vicaría de Pontevedra pasa por momentos difíciles también a nivel de párrocos, ¿alguna novedad al respecto?

- La última es que Alberto Munáiz se ha incorporado como vicario parroquial a Virgen del Camino y Vicente Cerdeiriaña como administrador parroquial.