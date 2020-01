Amizade critica la propuesta de ordenanza de movilidad

La asociación Amizade ha mostrado su preocupación por la propuesta de la nueva ordenanza municipal que incluirá una limitación temporal para el uso de las plazas de estacionamiento reservadas a personas con movilidad reducida.

El colectivo lamenta no haber sido consultado con anterioridad a la elaboración del borrador de la ordenanza y manifiesta su total rechazo ante una posible medida que consideran que iría en contra de la integración social y de la normalización de las personas con movilidad reducida.

"Xa desde a LISMI do ano 1982 se incluía un mandato aos concellos para que establecesen medidas encamiñadas a facilitar o estacionamento de vehículos de persoas con mobilidade reducida. Por aquel entón xa se entendía a necesidade de tomar medidas de discriminación positiva orientadas a mellorar a vida daquelas persoas que historicamente sufriron discriminación, e que a día de hoxe aínda seguen padecendo", relata la asociación en un comunicado, en el que añade que "é un feito que desde entón, e grazas á presión exercida pola cidadanía, as nosas vilas e cidades contan con prazas reservadas para facilitar o estacionamento de persoas con mobilidade reducida, favorecendo e aumentando as posibilidades de integración social de moitas persoas".

Pide más facilidades

Amizade reconoce que el concello de Pontevedra posee un número de plazas reservadas mayor a la de otros concellos de Galicia, pero también constata que no son suficientes, además de que en algunos casos el diseño de las mismas no permite un uso cómodo.

La entidad entiende que la actuación municipal debería ir encaminada en dar aún más facilidades de estacionamiento a los vehículos que transporten a personas titulares de la correspondiente tarjeta. Y pone como ejemplo el concello de Vilagarcía, donde se permite estacionar sin limitación de tiempo y sin la obligación de colocar disco comprobante en los estacionamientos con limitación horaria (Zona Azul), y el concello de Madrid, donde se permite estacionar gratuitamente y sin limitación de horario incluso en carga y descarga.