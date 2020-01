Fallece Pepe Solla, el primer chef gallego distinguido con una estrella Michelín

José González Solla, fundador de Casa Solla, falleció este domingo a los 91 años de edad. Su cuerpo ha sido velado en el tanatorio San Marcos, donde permanecerá hasta esta mañana a las 11.30, cuando partirá hacia la iglesia de San Salvador de Poio, donde tendrá lugar el funeral por su eterno descanso a las 12.00 horas.

Conocido como Pepe Solla, se labró un merecido prestigio en el mundo de la restauración a través de un trato cercano y una calidad culinaria basada en productos de la tierra, una fama que creció aún más tras lograr ser el primer restaurador gallego con una Estrella Michelín. Fue en el año 1980, un reconocimiento que todavía conserva gracias a la labor de su hijo Pepe Solla que lleva desde hace años las riendas del negocio familiar.

Su carrera profesional comenzó con la apertura del restaurante Casa Solla, en el año 1961, junto a su mujer, Amelia González, y rápidamente lo situó como uno de los establecimientos hosteleros de referencia en Galicia. Además de ser el decano gallego en la Guía Michelín, también se sitúa entre los ocho restaurantes más antiguos de España.

Ideas claras y decisión para llevarlas a cabo. Hete aquí los dos ejes de la vida profesional de José González Solla que,desde que se hizo cargo de la Casa,se labró para sí mismo, para su mujer y para todo aquel que quisiera escucharle todo un lema:"Voy a destacar" . "He querido ser el mejor,adelantarme a todos,sí,pero pensando no sólo en mí mismo, sino en la hostelería gallega en general, por eso siempre me he llevado bien con mis competidores, porque nunca los he tratado de competidores, sino de colegas", comentaba Pepe Solla en una entrevista concedida a FARO por el 50 aniversario del restaurante, en 2011.

Revelacion tras la "mili"

En la citada entrevista relataba que la "gran revelación" de dedicarse a la hostelería le llegó "después de cumplir el servicio militar, que a mí me duró tres años porque se me ocurrió ir de voluntario.No fue de repente,sino poco a poco, porque tuve el suficiente tiempo para pensarlo, pero el caso es que supe que lo mío,a partir de ese momento,iba a ser el dedicarme en cuerpo y alma a esta profesión, que en ella estaba mi futuro; es decir, que esto iba a ser mi vida,mi vida entera".

Fundó entonces Casa Solla, tras casarse con su mujer, Amelia, a la que conoció en agosto de 1961 y contrajeron matrimonio solo tres meses después, una decisión que, comentaba con humor, sorprendió a todo el mundo. El banquete de la boda se celebró, como no podía ser en otro sitio, en uno de los salones de la ya denominada Casa Solla, de la que Pepe ya había tomado las riendas, puesto que hasta entonces era conocida simplemente por el "Merendero"de Poio.

Él mismo relataba que, "antes de decidir meterme en este negocio en cuerpo y alma, yo hice de todo,incluso de subastador de fincas; aquí donde me ve yo era un joven inquieto que siempre andaba dándole vueltas a ver en qué negocio me podía meter para poder ganar dinero para pagarme mis vicios y no depender de la propina de mis padres y,a la vez,de disfrutar de la vida. Llegué a tener la maleta hecha para irme a América de emigrante a probar fortuna?.pero me contuve en el último momento".