Los bomberos socorren a una anciana caída en su casa de Lérez

En el entorno de las 19 horas de ayer, vecinos residentes en el lugar Porta do Sol, en Lérez, alertaron a Bomberos al ver que una vecina no respondía a sus llamadas. Los efectivos se desplazaron al número 47 para proceder a la apertura de la vivienda, puesto que la residente era una anciana y los vecinos presentían que algo no iba bien. Cuando los bomberos entraron encontraron a la mujer tendida en el suelo, pues aunque estaba consciente no era capaz de levantarse. Por lo demás, estaba en perfecto estado.