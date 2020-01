El PP de Poio solicita un pleno extraordinario para frenar la revisión catastral

El PP de Poio ha solicitado un Pleno Extraordinario para frenar la revisión catastral solicitada por el Concello de Poio al Gobierno central, que según los populares "terá como resultado unha subida no IBI e nas Plusvalías para todos os veciños de Poio no ano 2020 e seguintes".

El portavoz de la formación para asuntos económicos, Sergio Pereira, explicó el orden del día del Plano solicitado y que según la normativa debe convocarse antes del día 25 de este mes.

El escrito, firmado por los ocho ediles do PP, establece como primer punto la comparecencia del alcalde, Luciano Sobral, "para explicar os motivos polo que o Concello de Poio solicitou ao Ministerio de Facenda a actualización de valores catastrais para o 2020 e seguintes e o motivo polo que non foi tratado este asunto en Comisión de Facenda nin en sesión plenaria". A continuación, el Pleno debatirá y votará una declaración conjunta rechazando la actualización, "que supoñerá unha subida no recibo do IBI e unha subida no recibo a pagar na liquidación das Plusvalías", y explicando los motivos por los que esa actualización no debe producirse. Finalmente, siempre que se logre la mayoría de los votos, el Pleno trasladaría al Goberno Central la petición de no aplicar la actualización a Poio.

Junto a la solicitud del Pleno Extraordinario, los populares presentaron un escrito renunciando a cobrar las cantidades que les corresponderían por asistir a dicha reunión, de 87 euros por cada edil, para que su celebración do no suponga un coste adicional.