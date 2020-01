Domínguez critica la subida del precio de los parkings subterráneos en la ciudad

El portavoz del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha criticado la decisión del gobierno local de Pontevedra de aprobar la subida de las tarifas en varios estacionamientos públicos: "El pacto permitirá aumentar los precios en un 8,1%, algo que afectará directamente al funcionamiento de la ciudad. A la falta de aparcamiento, que es una de las mayores preocupaciones de los pontevedreses, se le suma el encarecimiento del mismo, dificultando aún más el acceso a Pontevedra".

Domínguez ha repasado además el mal estado de los parkings disuasorios que hay en la ciudad, "algunos muy descuidados". Subraa el portavoz popular que "termina por mermar la comodidad para los que visitan la ciudad, para los vecinos de las parroquias que vienen hasta el centro y que termina por afectar al comercio local y a la competitividad de la ciudad".

Para Domínguez, "cada vez son más personas las que nos dicen que buscan en otras ciudades lo que Pontevedra ahora mismo no ofrece: la gente sabe que la ciudad experimenta un problema de tráfico severo que, junto a la falta de aparcamiento, termina por provocar que la gente no venga a nuestra ciudad", ha argumentado el líder del PP local, que ha calificado como "desorbitado" el aumento del precio se concentre en un 80% en los primeros 40 minutos.

Además, el PP recuerda que en las reuniones que ha mantenido sobre la falta de aparcamiento en la ciudad los pequeños y medianos empresarios "han llegado a decir que la ciudad está aislada porque no ofrecemos facilidades a los que quieren realizar sus compras en Pontevedra. Pido a Lores que se implique y que haga algo para mejorar el aparcamiento, no solo subir el precio de los parkings".

Recalca que "es algo que se sigue ignorando desde el Concello, lo que lo agrava aún más la situación", ha mantenido Domínguez, en referencia a la "dejadez del gobierno local sobre la falta de aparcamiento y la negación de que exista un problema de tráfico".

Domínguez insisten en que "todavía no entiendo cómo Mosquera puede seguir diciendo que no tenemos problemas de retenciones viales cuando es imposible circular por el centro de Pontevedra de manera fluida y es obvio el fracaso del plan de tráfico de Navidad".

En el último pleno municipal, Domínguez pidió a Lores que renunciase a su plaza de garaje en el centro de Pontevedra: "Le pregunté al alcalde cómo puede ir por el mundo diciendo a los demás que no metan el coche en el centro cuando él aparca cada día en un parking en la Plaza de España, pagado por todos pontevedreses, a solo unos metros del Concello. A día de hoy aún no me ha respondido ni renunciado a su plaza. Es la demostración de que el alcalde está completamente distanciado de la realidad y de los

problemas de los pontevedreses".