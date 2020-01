Cerdedo-Cotobade despide la Navidad con los Cantares de Reis y la Cabalgata

El Concello de Cerdedo-Cotobade ya tiene todo listo para el último fin de semana de las fiestas navideñas, que incluirá los tradicionales Cantares de Reis, la Cabalgata por todas parroquias cotobadesas el domingo en turno de mañana y la recepción real con fiesta en el pabellón, ya por la tarde, en Cerdedo.

Las actividades arrancarán hoy, a las 19.00 horas en el pabellón del colegio público de Carballedo con una nueva edición del Certamen de Reis, que comenzará con la entrega de los premios a los ganadores del Concurso Escolar de Postales de Nadal. Posteriormente, distintas agrupaciones musicales y culturales y formaciones parroquiales interpretarán los tradicionales villancicos y se finalizará con la degustación de chocolate con roscón.

Ya el domingo, día 5, tendrá lugar a Cabalgata de Reis con el mismo formato que en años anteriores. Así, se iniciará con el recorrido de Sus Majestades en turno de mañana por las parroquias de Cotobade con el siguiente horario estimado: Casa do Pobo de Santa María de Sacos (10.15 horas), en San Xurxo de Sacos (10.30), Mercado de Cuspedriños (10.45) Casa do Pobo de Viascón (11.00), Tenorio (11.15), Vilanova (11.20), Almofrei (11.30), Borela (11.45), Casa Escuela de Rebordelo (12.00), salón multiusos de Carballedo (12.15), Casa do Pobo de Corredoira (12.45), Casa Escuela de Niñas de Caroi (13.00), Casa do Pobo de Loureiro (13.15), Valongo (13.30) y Aguasantas (13.45).

Ya por la tarde, las actividades de los Reyes Magos se trasladarán a Cerdedo y comenzarán a las 17.00 horas con la recepción en la Plaza del Concello.