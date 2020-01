Nueva y preocupante paralización de la variante de Alba

El escaso avance que se había logrado entre el Concello de Pontevedra y la Xunta respecto a la variante de Alba se ha frenado con un nuevo estancamiento del proyecto. Desde el gobierno local tienen claro que la Xunta "tiene decidido que no la quiere hacer" y desde el autonómico se apela al "consenso de todo el mundo, incluso el vecinal", lo que complica todavía más que el proyecto salga adelante, dada la imposibilidad de contentar a todos los afectados, sea cual sea el trazado final elegido.

"Queremos hacerla con el consenso de todo el mundo, incluso el vecinal, por eso hemos pedido al Concello un trazado con mayor consenso posible", dijo ayer Alfonso Rueda al ser preguntado al respecto. "Que aparezca un trazado, que se consensuará y se hará", añadió.

"Si nos traen un trazado este año, este año comenzarán las obras", anunció el vicepresidente de la Xunta.

Sin embargo, este argumento no convence al gobierno de Lores. El concelleiro de Infraestrutuas, César Mosquera, cree que o bien la Xunta no tiene intención hacer la obra o bien "están reconociendo que son unos inútiles, porque después de estudiar durante años los diversos trazados y escoger uno, llegan a la conclusión de que no es viable".

Asimismo, recordó que la actual carretera de Alba, la PO-225, es propiedad de la Xunta.

EDAR de Praceres

En cualquier caso, pese a que Rueda apeló al acuerdo vecinal, al ser preguntado por los periodistas por qué no se tiene en cuenta este criterio cuando se habla de la ampliación de la depuradora de Os Praceres, respondió que "no es comparable".

"En Praceres, además, hay un problema muy serio de saneamiento de la ría que hay que solucionar, ya que nos enfrentamos a las multas de la UE", subrayó el presidente del PP provincial.

Rueda informó que las obras de la mejora de la depuradora, del nuevo emisario y de la ampliación sumarán 50 millones de euros y que como muy tarde estarán finalizadas entre 2022 y 2023.