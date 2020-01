El PP apela a la estabilidad política y al cumplimiento de los compromisos del gobierno central con la provincia

El presidente del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, apeló a la estabilidad política para este nuevo año y al cumplimiento de los compromisos con la provincia. Lo hizo en un desayuno informativo de balance de 2019 en el que criticó duramente a los gobiernos de coalición central y municipal, que contrapuso con la gestión del autonómico, un mandato que calificó de "histórico", especialmente en lo relativo a la puesta en marcha de importantes obras e infraestructuas, como la estación intermodal, el futuro Gran Montecelo, la ampliación de la EDAR de Os Praceres y la senda de Alba, entre otras.

"Es un año fundamental para nosotros que afrontamos con optimismo. Estaremos muy vigilantes, sobre todo respecto a todo lo que se debe a la provincia de Pontevedra desde el Gobierno central", afirmó el también vicepresidente de la Xunta, que recordó la "deuda" de 700 millones de euros con Galicia.

Rueda estuvo acompañado por el delegado de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, y los portavoces del partido en la Diputación, Pepa Pardo y Jorge Cubela.

Los populares anunciaron que centrarán sus esfuerzos también en que se bajen o eliminen los peajes de la AP-9, así como en la reclamación de la transferencia de la titularidad de la autopista del atlántico.

También estarán muy atentos a que desde Madrid se cumplan los plazos del AVE. En este sentido, el presidente provincial criticó que la comunidad autónoma todavía no disponga de tren de alta velocidad para 2021, Año Xacobeo. "Hay largos pronósticos y ninguna certeza", dijo.

La circunvalación de Pontevedra y el nudo de Bomberos ocuparán, asimismo, un lugar importante en la agenda de los populares.

Por parte del trabajo pendiente de la Xunta de Galicia, anunció que las obras de la estación intermodal de trenes y autobuses comenzarán después de Reyes y que en el primer trimestre de este nuevo año se procederá a la contratación para las del Gran Montecelo.

En cuanto a la senda de Alba, la idea es que se licete a finales de este mes para que esté lista para el Xacobeo 2021, mientras que espera que en el mes de febrero estén finalizados todos los traslados a los nuevos juzgados.

Resultados electorales

Los últimos resultados electorales, reconoció Alfonso Rueda no han sido buenos, pero sí destacó los obtenidos en concellos como Marín o Cerdedo-Cotobade. "Haremos los cambios necesarios para poner al partido en situación de ganar sin que nadie se sienta marginado", avanzó.

En todo caso, se mostró muy optimista de cara a las próximas elecciones autonómicas y destacó que el PP lleva una década aprobando los presupuestos en tiempo y forma "con total normalidad", algo que, por ejemplo, no ha conseguido todavía el gobierno local de Pontevedra, subrayó. "Los presupuestos son el máximo exponente, si no son capaces de ponerse de acuerdo€", recalcó.