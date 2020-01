El Concello declarará las pistas rurales de preferencia peatonal en su totalidad

El Concello de Pontevedra reforzará el carácter peatonal de la ciudad a través de una nueva ordenanza que fue presentada esta mañana por el concelleiro de Ordenación do Territorio e de Mobilidade, César Mosquera, quien destacó que la preferencia para los viandantes se extenderá también del casco urbano a las zonas del rural.

En concreto, Mosquera destacó dos aspectos fundamentales de esta nueva ordenanza. El primero, el relacionado con la prohibición de la circulación y/o estacionamiento de cualquier tipo de vehículo, incluidos bicicletas y patinetes, en las aceras y paseos de la ciudad. Asimismo, se reforzará el régimen sancionador en aquellas zonas declaradas de convivencia o preferencia peatonal, tales como las calles Real, Michelena o Benito Corbal, entre otras, pudiendo alcanzar las multas hasta un máximo de 500 euros en caso de conducción temeraria por dichas vías céntricas.

Otra de las principales novedades de la nueva normativa es que las pistas de las zonas rurales serán declaradas de preferencia peatonal en su totalidad, puesto que la Administración local entiende que los peatones no disponen de ningún espacio preferente y exclusivo para ellos. Según indicó el responsable de la concejalía de Ordenación do Territorio e de Mobilidade de Pontevedra, "esto es un enfoque totalmente novedoso, puesto que se abre así una auténtica revolución conceptual, en la que no existen antecedentes".

Un último aspecto destacable de la nueva medida que el gobierno local pretende implantar en la ciudad es que, en todas aquellas zonas limitadas a 30 kilómetros por hora o menos, las bicicletas y los patinetes tendrán que circular por la calzada. Según apuntó Mosquera, aunque existen quejas por parte de los conductores de este tipo de vehículos por tener que compartir la circulación con los vehículos a motor, "si todos los vehículos circulan por la calzada, y delante de un coche va una bicicleta o un patinete, esto provocará que el vehículo también tenga que ir más lento".

Según anunció el responsable del área de Ordenación do Territorio e de Mobilidade de Pontevedra, el gobierno local llevará esta nueva ordenanza a la sesión plenaria del próximo mes de febrero y su entrada en vigor se prevé entre los meses de abril y mayo.