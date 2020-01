Xabi, vecino de Poio, es el primer bebé del año nacido en la provincia de Pontevedra

Se llama Xabi, pesa 2 kilos y 430 gramos y nació a las 2:14 de la pasada madrugada en el Hospital Provincial de Pontevedra. Se le esperaba para el día 24 de enero, pero se adelantó, lo que le ha convertido en el primer bebé nacido en la provincia y el cuarto de Galicia. Sus padres, Silvia Sotelo (28 años) y Christian Rey (30), vecinos del Concello de Poio, celebran esta feliz llegada, ya que es su primer hijo. La familia se ha quedado sin uvas, ya que a las once y media del 31 de diciembre la madre rompió aguas, pero a cambio han tenido el mejor regalo que podrán recibir nunca, un pequeño "muy tranquilo y poco llorón, por ahora".

"Se adelantó, ya que yo cumplía el 24 de enero. No me dio tiempo a nada. A las once y media estábamos cenando, rompí aguas y tuve que venirme aquí, al hospital", asegura Silvia Sotelo.

El parto fue rápido y sin epidural, aunque no hubo complicaciones. "La verdad es que venía muy relajada y tranquila. Fue un momento duro pero rápido", reconoce.

Xabi por ahora es hijo único, pero se incorpora a una familia extensa en la que ya hay más niños. "Por mi parte es el primer nieto", afirma la madre.

Ambos padres son autónomos, por lo que la conciliación, confiesan, "no será muy fácil". "Como yo contaba casi con un mes para programar mi baja, ahora tenemos que reorganizarnos", indica Silvia Sotelo.

La noticia de ser el primer bebé del año de Pontevedra les ha pillado por sorpresa: "La verdad es que ni lo habíamos pensado, hasta que nos lo dijo la matrona. Después ya nos dijeron que éramos el primer bebé de la provincia y el cuarto de Galicia".

Los padres se decidieron por el nombre de Xabi por ser "corto y gallego". Estuvo reñido con otros como Leo, Martín, Izan y Unai, entre otros.

Es muy pronto para planteárselo, pero la idea de la pareja es tener más hijos en el futuro. "Ahora, hay que dejar que sea hijo único por un tiempo, pero la idea es que sí", dice la mamá mientras le da el biberón.