El suceso más curioso para cerrar el año: un "simpa" con marisco en Pontevedra

Pontevedra ha cerrado el año con uno de los sucesos más curiosos que se cuentan en 2019. La comida fue la protagonista de este incidente, en el que tuvo que intervenir la Policía Local y que provocó una gran tensión en un conocido restaurante-marisquería de la ciudad. La intención de un hombre de irse sin pagar del local tras disfrutar de un menú de lo más completo, concluyó con su identificación por parte de los agentes.

Todo comenzó poco antes de las doce de la noche en Nochevieja, cuando la Policía Local se desplazó hasta el establecimiento de hostelería, donde al parecer un cliente había consumido determinados platos y bebidas y se negaba a abonarlos, "además de realizar conductas inadecuadas en el interior del restaurante".

El responsable del negocio aseguró a los agentes que el individuo en cuestión había consumido langostinos cocidos, centollo, chuleta de ternera, una copa de vino Mencía y de postre tarta de Santiago y café. Además, adjuntó el ticket de la consumición, que ascendía a cerca de 42 euros.

Tras terminar en la mesa, el hombre, de 72 años, se dirigió a la puerta con la intención de marcharse sin pagar, pero al reprocharle su comportamiento el personal, "comenzó a comportarse como si estuviera borracho, llegando a tirarse al suelo del local, llamando la atención de todos los clientes que allí estaban", aseguró la Policía Local.

Finalmente, fue ayudado a sentarse en una silla, "ya que aparentaba estar en cierto estado de embriaguez". Al ser preguntado por qué no abonaba lo consumido, respondió que no había tomado nada. Además, como no era de Pontevedra, respondió que había llegado a la ciudad en tren, aunque testigos manifestaron que hasta el restaurante lo había hecho en un taxi.