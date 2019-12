Poio solicita revisar el valor catastral, pero no afectará a este IBI

El Concello de Poio ha solicitado para este 2020 el valor catastral del municipio al Estado. Esta es la referencia sobre la que se calcula el impuesto sobre bienes e inmuebles, IBI, por lo que podría afectar a la subida de este impuesto. Pero depende del caso, "no se puede decir que todas vayan a subir o todas vayan a bajar", explica el alcalde, Luciano Sobral. Con este proceso se inicia una evaluación del valor catastral de Poio, pero desde el Concello estiman que, al menos, se finalice para 2021, por lo que no afectará al próximo año. El último valor catastral de Poio data de 2003, por lo que el cambio no se notará tanto como en otros municipios que tienen un valor más antiguo. Sobral explica que el impuesto podrá subir para aquellas viviendas que, por ejemplo hayan sido renovada y que por ello hayan aumentado su valor.

Cabe recordar que el importe del IBI se fija aplicando un tipo que estiman los ayuntamientos.

Los vecinos de Poio pagan actualmente un tipo de 0.47, cerca del mínimo, que es 0.40 en inmuebles urbanos. Cuando se evalúe el nuevo valor catastral, el Concello podrá estimar si cambia este tipo.