La lectura tiene premio en la Biblioteca de Poio

Leer tiene recompensa, más allá de la propia experiencia de disfrutar la lectura, si se hace en la Biblioteca Municipal de Poio. Este mes de diciembre se ha fomentado la lectura con "La lotería de libros", una campaña de promoción de la lectura. "La gente que vino durante este mes y se llevó un libro tuvo una participación para el sorteo de un lote de libros", explica la bibliotecaria Macarena Ferreiro.

La premiada, Paula Padín se decanta más por la "literatura juvenil romántica, pero ahora tengo una niña pequeña y me tocan cuentos infantiles", por lo que explica que va aún más a la biblioteca. "No me esperaba ganar, per estoy muy contenta, ya que no me tocó la lotería, por lo menos me llevo esto.", concluía. Ayer recibió una cesta de libros de géneros variados con lectura infantil y adulta.

Por otro lado y con el objetivo de seguir fomentando la lectura, la biblioteca a premiado a los lectores del año. El lector infantil más asiduo este 2019 ha sido Miguel García que afirma que va todas las semanas y coge de cuatro a cinco libros y declara especial interés por los cómics. "Yo sé lo que quiero, veo un libro y me lo traigo para casa. Empiezo una colección y hasta que la acabo no paro de coger", afirma este vecino de Poio. El premio a lectora adulta fue para Montserrat Oitaben.

Los libros más solicitados durante este 2019 han sido especialmente las últimas novedades. "Suele funcionar muy bien la novela negra, de aventuras o sobre la vida cotidiana como el Cuento de la criad o la trilogía del Baztán. Mientras que en el público infantil gana el cómic.