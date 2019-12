Domínguez pide la dimisión de Da Silva por acusar a la Policía en el "caso de los semáforos"

El portavoz del Partido Popular de Pontevedra, Rafael Domínguez, ha valorado la comparecencia de la concejala Carme da Silva sobre el denominado "caso de los semáforos" en el último pleno municipal: "Hemos dado a Da Silva una semana para que rectificase y se pronunciase sobre una serie de declaraciones que distan mucho de lo que se puede esperar de cualquier representante público". "Lo que trata de hacer la concejala es desviar la atención del caso de los semáforos mediante idas y venidas que tienen poco que ver con la realidad", dice Domínguez.

"Una concejala que no ha sabido estar a la altura de las circunstancias, que se ha enfrentado y mentido a los propios policías locales, que ha acusado a miembros de la corporación de haber sido cómplices de haber firmado bajas falsas, etc. Esto excede de lo que a un representante publico se le puede y debe permitir. Una concejala que acusa a la Policía Local de una actividad delictiva o tiene pruebas o se tiene que ir a su casa", ha dicho el popular.

En esta línea, Domínguez argumenta que la edila mantuvo "dos discursos bien diferenciados": "El primero lo utilizó cuando los agentes de la Policía Local estaban presentes en el pleno. Ahí se reafirmó en varias ocasiones en lo orgullosa que está de este cuerpo y lo bien que realizan su trabajo diario. Pero el tono cambió cuando los agentes, debido a la falta de disculpas de Da Silva, abandonaron el Teatro Principal".

Sobre las acusaciones de Da Silva, Domínguez espera que la nacionalista "sea capaz de demostrar esas afirmaciones. De lo contrario, estaríamos de nuevo ante acusaciones contra nuestra Policía Local sin pruebas": "Me pregunto qué opina de todo esto Lores y el PSOE. Es conocida y sabida que ambos actúan como dos gobiernos diferentes y que su relación no es ideal, pero espero que el PSOE esté a la altura y de un paso al frente para frenar a su socio de gobierno. Si Lores y el PSOE no rechazan estas acusaciones, se estarán convirtiendo en cómplices de lo dicho por Da Silva".

En nombre del gobierno local, la concejala Anabel Gulías respondió que "este tema está suficientemente claro" y defendió toda la actuación de Carme da Silva.