Malestar por el "reparto arbitrario" de la productividad en la prisión de A Lama

Los cinco sindicados con representación en el centro penitenciario de A Lama (ACAIP-UGT, ATP, CCOO, CIG y CSIF) expresan su malestar por lo que consideran un "reparto arbitrario" de las retribuciones correspondientes a la productividad, después de que la directora de la cárcel, Teresa Delgado, se negase a explicitar, afirman, la relación de beneficiarios y los criterios utilizados en el reparto.

Ante la petición de conocer quiénes son los destinatarios de los 375 euros brutos de la retribución, añaden, "la contestación de la directora no tiene desperdicio y nos remite a la Ley de Protección de Datos. Se basa en una circular que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha enviado a todos los directores, a modo de argumentario en el que escudarse, de forma que trabajadores que cobran dinero público, no tienen derecho a saber si el compañero que está a su lado recibe igual retribución. Nos consta que otros directores han hecho diferente interpretación de esa circular, y no han tenido inconveniente unos para publicar la lista de elegidos, otros para incluir entre ellos a funcionarios de vigilancia y hasta hay quien ha repartido el montante entre todos los trabajadores, que es la postura que mantienen los sindicatos".

Los sindicatos inciden en que esta práctica "fue calificada como irregular por sentencia de la Audiencia Nacional" y quieren poner de manifiesto ante la opinión pública, que "en Instituciones Penitenciarias se reparte de forma arbitraria dinero público, se hace además de forma opaca y con la intención, por una parte, de mantener la lealtad de los mandos, y por otra, de sembrar la discordia entre las plantillas".

Lejos de conseguir este último objetivo, añaden, "lo único que han provocado es un aumento de la indignación de los trabajadores de prisiones. No solo no se atienden las peticiones económicas, de personal y de seguridad que venimos reclamando desde hace dos años. Por el contrario, la administración sigue con el ninguneo y el reparto arbitrario de prebendas".