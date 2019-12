Despedida do Ano Fraguas

O edificio administrativo a Deputación, que a principios do século XX foi o Instituto da cidade, foi escenario onte do coloquio co que se despediu o Ano Frauas en Pontevedra. No encontro participaron a deputada provincial Victoria Alonso, o presidente da Asociación Galega de Xornalistas e Escritores de Turismo (Agaxet), Guillermo Campos, el ex secretario del Museo, José Fuentes Alende, y el profesor y ex compañero del homenajeado Luis Cochón.

"O Antón da aldea máis noso" é, segundo a organización, o enfoque se buscou para este acto adicado ao etnógrafo ao que asistiron, entre outros, o deputado Guillermo Meijón, o presidente da Fundación Filgueira, Fernado Filgueira, o ex director do Museo, Carlos Valle, o ex delegado do Goberno en Galicia, Antón Louro, ou o presidente da Comunidade de Montes de Mourente e profesor Carlos Morgade.

Os ponentes evocaron dun xeito literario e visual (xa que tamén se proxectaron imaxes) un roteiro "polos lugares máis comúns de Fraguas en Loureiro, súas camiñadas por Cotobade e Pontevedra e a estadía estudiantil na cidade", explican os convocantes do encontro.

No caso de Fuentes Alende, referiuse especialmente á memoria do homenaxeado na cidade do Lérez.

Os organizadores suliñan que "a iniciativa "baséase en que Antón Fraguas estudou o Bacharelato en Pontevedra, concretamente no Instituto único que por aqueles anos iniciais do século XX estaba ubicado no edificio que máis tarde acollería a Escola Normal de Maxisterio e logo a delegación de Educación, que actualmente constitúe o chamado edificio administrativo desa Deputación Provincial".

Neste centro, engaden, o autor homenaxeado no Día das Letras Galegas 2019 "recibiu a base formativa e o xerme do seu compromiso con Galicia e coa súa cultura popular", un lugar que, como a data, " entendemos felizmente oportunas sobre o Fraguas máis noso", sinala Guillermo Campos.