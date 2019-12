Papá Noel contra el viento y la lluvia

"Papá Noel hace honor a la tradición marinera de Pontevedra y a pesar de la lluvia vendrá". La organización tranquilizó así a los niños reunidos ayer en el Club Naval para recibir a Papá Noel, que en este 2019 llegó a ciudad en barco.

Lo trasladó la motora Carta Juan de la Cosa en una jornada en la que también colaboraron efectivos de Bomberos y Protección Civil. Tras remontar el río, Papá Noel fue recibido por los piragüistas del Club Naval, donde tuvo lugar la recepción en la que todos los pequeños que quisieron pudieron saludar al popular personaje.

Éste cumplió una apretada agenda (durante la tarde también se celebró una recepción en el Casino Mercantil) que continuará a lo largo de la jornada de hoy con recorridos y visitas por el centro histórico.

Por su parte, los aficionados a la creatividad y el diseño tienen una cita en el Mercado de Nadal que abrió ayer sus puertas en el primer piso de la Plaza. Una veintena de artesanos y artistas presentan al público un amplísimo abanico de productos para regalar estas Navidades objetos de autor y personalizados.

Cerámica, joyería artesana, ilustración, libros de segunda mano o artesanía en cuero son algunas de las propuestas de este mercado creativo que apuesta por la originalidad y la calidad.

Un ejemplo es el puesto del Colectivo Fento, en donde pueden adquirirse prendas obtenidas en procesos de recuperación transformación textil, de moda vegana o feminista.

No menos creativas son las alumnas de la Facultade de Belas Artes, que cuenta con su propio puesto en el que presentan ilustraciones, creaciones a base de telas y estampaciones, complementos etc. No faltan tiendas de caucho reciclado, orfebrería o fotografía en este mercadillo para los que busquen regalos con personalidad.