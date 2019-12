El Pontevedra cae abatido ante el colista con un 4-1

No se fiaba Carlos Pouso del colista de la categoría, el San Sebastián de los Reyes, y razón no le faltaba. El cuadro madrileño se hizo grande en Matapiñonera y marcó una goleada que hace mucho dañosa los granates y los deja fuera de los puestos de ascenso para irse de vacaciones. Arrancaba bien el Pontevedra e incluso tuvo la primera ocasión del partido y la más clara. Era en el minuto tres cuando una jugada por la banda derecha de Nacho López terminaba en Romay que la lanzaba al larguero.

Parece que este fallo le costó caro al Pontevedra y el primer gol no se hizo de rogar, vino de la mano del Sanse en un centro que puso Pipe Saéz y que Joel remató de cabeza a la portería de Edu. De aquí en adelante la defensa del Pontevedra comenzaría a desplomarse cometiendo y podría haberse dado un resultado aún peor. Tocaba la moral granate el primer gol del Sanse y aprovechaban la oportunidad para marcar el segundo. Llegó a los diez minutos con una jugada de Raúl Hernández por la banda izquierda que batía por bajo a Edu Sousa. El colista se hacía grande en su campo, con acciones muy peligrosas y agresivas y con acierto ante un Pontevedra que no se terminaba de encontrar dentro en Matapiñonera. En el 27 Joauad remata dentro del área una falta que arrancaba Mejía y que fue invalidad por fuera de juego.

Los de Pouso desaprovecharon varias acciones a balón parado, el tercero estaba al llegar, pero Edu Sousa lo evitó en varias ocasiones, uno de ellos, un tiro de Joel que para Edu en una buena intervención tirándose para impedir encajar otro. Termina la primera mitad del partido sin gol para los granates, a pesar de las oportunidades. Al pitido del inicio de la segunda parte, comenzaba el Pontevedra una acción a balón parado que tiraba Mejía que va al segundo palo con un balón que se perdía y otro intento que Pedro Vázquez. Inmediatamente respondía el San Sebastián de los Reyes con una acción peligrosa que tiraba Julio y que volvía a salvar de nuevo Edu Sousa.

Llegó la sentencia para el Pontevedra en el minuto 51, un centro de Pipe Saéz que remataba de cabeza Fer Ruiz y les daba el tercero. Reaccionaba rápido Pouso y hacía el primer cambio de Adi por Javi Pazos en un intento de levantar el partido. Los granates intentaban encontrar el gol con acciones que no llegaban a nada ante un colista fuerte y grande. Miedo en el Pontevedra ante las peligrosas jugadas del Sanse con un Fer Ruiz muy fuerte que hizo temblar a la defensa de Pouso. En horas bajas llegaba la expulsión para el Pontevedra en el minuto 69 por una tarjeta roja a Pedro Vázquez por una falta en la entra por detrás a Pipe Sáez,una roja directa que hacía que los de Pouso se quedaran con diez.

Poco después llegaba el cuarto en forma de pesadilla de la mano de Raúl Hernández. Pouso aprovechaba el último cambio del Pontevedra, para que debutara Martín Diz, del filial, que sustituía a Bustos. Llegaba entonces para intentar sanar el encuentro el único gol del Pontevedra, a la salida de un córner remataba de cabeza Jaouad en el minuto 84. De poco sirvió ya en un Pontevedra que hacía mucho que no veíamos y que probablemente echó de menos a Churre. Poco más hubo que hacer, por mucho que el Pontevedra intentó. Así los granates se van de vacaciones en un quinto puesto de la tabla que sabe agridulce tras el partido de hoy.