PP y Cs critican que el gobierno bipartito no presente los presupuestos para 2020

Tanto el Partido Popular como Ciudadanos reclaman la presentación del presupuesto municipal para 2020 por parte del gobierno local (BNG-PSOE). El portavoz del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha denunciado que al cierre del año "el BNG y PSOE no hayan conseguido aprobar un presupuesto". Para Domínguez, "supone la confirmación de que en el Concello no solo hay un bipartito, sino un bigobierno".

Sobre las diferencias en la corporación municipal, Domínguez ha incidido en que no se apruebe "el presupuesto en tiempo y forma" no es el único ejemplo de "la existencia de un bigobierno" y así ha remarcado que "no se avisan de los actos de sus respectivos departamentos y no mantienen una comunicación fluida entre ambos, y eso obliga después a rectificar decisiones previamente anunciadas".

Gobierno estable

"Un gobierno estable y que se lleva bien dedica su tiempo a gobernar y a mejorar la vida de los pontevedreses y no a discutir cuánto se lleva cada uno", ha mantenido Domínguez, que ha querido recordar que en los cuatro años en los que el BNG gobernó en minoría, "consiguió aprobar todos los presupuestos en pleno antes de acabar el año". Así, en 2016 fue aprobado el 7 de diciembre, en 2017 el 23 de diciembre, en 2018 el 15 de diciembre y en 2019 fue aprobado el 14 de diciembre.

Prorrogado

Por ello, Domínguez ha subrayado que Pontevedra "va a empezar 2020 con un presupuesto prorrogado": "Pase lo que pase en los próximos días, ya vamos con retraso y todo porque PSOE y BNG están discutiendo de dinero, sobre cuánto se lleva cada uno para sus áreas".

"Un gobierno estable y que se lleva bien aprueba sus presupuestos en tiempo y forma. Es evidente que eso no está ocurriendo en Pontevedra", dijo Domínguez, quien ha calificado la situación de "preocupante".

"Sabíamos que el BNG y PSOE se iban a llevar mal y ya lo anunciamos. Pero pensábamos que esas desavenencias acabarían saliendo a la luz al final del mandato. Sinceramente pensábamos que a menos de un año de las autonómicas iban a tratar de dar otra imagen".

Por eso desde el Partido Popular, "les pedimos que se sienten, que cedan y que lleguen a un acuerdo porque los pontevedreses no pueden estar con un presupuesto prorrogado y todo debido a que BNG y PSOE no se llevan bien ni siquiera seis meses después de firmar su pacto", ha rematado Domínguez.

Ciudadanos

También el concejal de Ciudadanos, Goyo Revenga, ha criticado la tardanza en presentar los presupuestos municipales a la oposición. "Nadie en el equipo de gobierno municipal parece acordarse de que antes del 31 de este mes hay que aprobar los presupuestos de 2020 y todavía no nos han enviado el borrador. ¿Cuánto tiempo nos darán a los grupos de la oposición para estudiarlo y valorar si presentamos enmiendas?", denuncia el concejal de Ciudadanos en Pontevedra, Goyo Revenga.