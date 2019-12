"Elas son a forza do Nadal", la campaña que reivindica a las mujeres del mar

"Elas son a forza do Nadal". Este es el lema de la campaña que acaba de poner en marcha la Diputación de Pontevedra y que busca reivindicar el papel de la mujer en la extensa cadena de trabajo que llevará esta Navidad el marisco o el pescado desde las costas de la provincia a las mesas de las familias de Pontevedra.

Para ello, se proyectará un vídeo en las televisiones locales de la provincia y se repartirá material divulgativo en establecimientos de alimentación, mercados y centros vinculados a las compras navideñas en general. De hecho, la campaña se propone aprovechar este fin de semana en el que miles de familias llenarán las despensas y neveras para las inminentes fiestas.

La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, presentó la campaña ayer en un acto en el que estuvo acompañada por la presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (Anmupesca), Rita Míguez, y de varias profesionales del mar que agradecieron una iniciativa cuyo objetivo es poner en valor un trabajo muchas veces invisible porque, como recordó la titular de la institución provincial, "lo que no se nombra no existe, lo que no se visibiliza no existe, y hay que ponerle rostros y nombres a quienes son fundamentales en el sector", destacó la titular del Ejecutivo provincial.

Por su parte, Rita Míguez incidió en que "llevamos años demandando esa visibilidad, somos muchas trabajadoras y estamos en toda la cadena de producción". Dicha campaña se centra en "poner rostro y voz a quienes cuidan la ría", señalaron sus responsables, "cultivan excelentes moluscos, comercializan los productos del mar, son rederas, productoras, pescadora".