Rueda sobre "Aromas de Pontevedra": "Contando historias también se hace ciudad"

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, encabezó ayer la larga nómina de representantes de la política, la cultura, la empresa y la docencia que se dieron cita en la presentación de "Aromas de Pontevedra", el tercer volumen de la serie de crónicas "De Vuelta y Media" que firma cada domingo el periodista Rafael López Torre en las páginas de FARO. El representante del Ejecutivo gallego incidió en la importancia de estos relatos, "historias de lo que ya fue y de lo que es en la actualidad, porque contando historias también se hace ciudad".

El subdirector general de Prensa Ibérica en Galicia y ex director del diario decano, Juan Carlos Da Silva, fue el encargado de dar la bienvenida e incidió en que tanto "Aromas de Pontevedra" como los dos volúmenes que lo precedieron constituyen "un legado y una extensa obra periodística e historiadora extraordinaria, que merecen que alguien la postule ya mismo para el reconocimiento público de la figura de su autor como pontevedrés distinguido. Pontevedra está en deuda con él porque Rafa López Torre es sin ningún género de duda el mejor cronista vivo de esta ciudad y porque él mismo es pura esencia de la misma".

Tras advertir al articulista que ni él ni los lectores "van a permitir" que se retire al alcanzar las 500 crónicas (una cifra que Rafael López Torre se propone rebasar el próximo año) recomendó la lectura del prólogo de la obra, escrito por el arquitecto César Portela, uno de los representantes de la cultura que se dio cita en la presentación.

Juan Carlos Da Silva comparte con César Portela la esperanza "de que los textos de Rafa nos ayuden a elevar nuestra conciencia ciudadana y que asumamos la obligación de colaborar en el cuidado y mejora de esta ciudad que habitamos".

Los también arquitectos Alfredo Díaz Grande y Rafael Fontoira Suris, la senadora María Margarita Adrio, los ex alcaldes de Pontevedra José Rivas Fontán y Juan Luis Pedrosa, el director de Diario de Pontevedra Miguel Ángel Rodríguez, el diputado Guillermo Meijón, el artista Antón Sobral, el delegado territorial de la Xunta José Manuel Cores Tourís, el ex director del Museo de Pontevedra Carlos Valle o el presidente del Foro Pontevedra, Arturo Ramírez, fueron otros de los lectores que no quisieron perderse el debut del libro que hoy llega a los quioscos.

El encargado de presentar el volumen fue el empresario Gerardo Lorenzo, que incidió en que "Aromas de Pontevedra" habla de "cosas que nos pasaron a nosotros, a nuestros padres y abuelos, muchos nos sentimos retratados". Así, añadió, cada uno de los que inicien la obra "vamos a leer un libro diferente, son cosas que hemos vivido y que recordamos de un modo distinto. Eso es lo más importante: que este libro nos va a trasladar a cada uno a un viaje personal".

A propósito de las crónicas, se refirió a las relacionadas con el concierto de Los Bravos, "que para nosotros eran más importantes que los Beatles" o al "pecaminoso" local que era el Submarino, un local de billares al que los jóvenes de entonces tenían prohibido ir, tanto "que había que confesar en Santa María, si te tocaba Don Peregrino empezaba a preguntar y no paraba".

Los juegos y trastadas de infancia y años después los primeros escarceos amorosos en Las Palmeras o el papel de la Escuela Naval son otros de los relatos en los que se detiene "Aromas de Pontevedra" y a los que se refirió en la presentación Gerardo Lorenzo. Éste subrayó que la obra "provoca mil emociones" y "permanecerá cuando ya no estemos", por lo que bromeó recomendando a los lectores que, para evitar hurtos, pidan al autor "que lo firme y lo emborrone un poco, para que así no nos lo roben".

Por su parte, Rafael López Torre reconoció que "Aromas de Pontevedra" es su obra "más personal, pero no en el sentido biográfico, sino que me toca de cerca, es el libro con el que siento más empatía".

Lo más agradecido de las crónicas, añadió, "es la intercomunicación con los lectores, que es sorprendente; por ejemplo que en la calle Michelena me pare una chica y me diga que me lee siempre a mi me sorprende". Otra gente "acaba por considerarte un sabelotodo, debe de pensar que llevo la historia de Pontevedra en mi cabeza y no es así, si acaso tengo muchos apuntes".

También se refirió a los "lectores empedernidos" que le piden que detalle aspectos concretos de las crónicas, como dónde estaba un comercio en particular, o que despeje dudas como si un helicóptero aterrizó un día en A Ferrería.

Señaló varias crónicas favoritas de entre las 71 seleccionadas para este nuevo volumen, 368 páginas que proponen un recorrido por la intrahistoria de la ciudad. Destacó algunas como las relativas al murallón de San Francisco, al Centro Obrero que hizo las funciones de Casa del Pueblo o el "muro de la vergüenza" del cementerio de San Mauro, que dividía a los católicos de los protestantes y "los llamados descreídos" y como "el accidente mortal de Celestino Poza desencadenó el arreglo" del camposanto reservado a los no creyentes.

Componer las crónicas se asemeja, en opinión de Rafael López Torre, a lograr un buen vino. "Hay que partir de buenas cepas, seguir con un proceso de elaboración cuidado y saborearlo sin pasarse. Pues en las crónicas es una buena documentación, un buen trabajo de elaboración y saborearlas, de una en una o de dos en dos, tres en un día me parece un atracón", afirmó.

El vicepresidente de la Xunta explicó que compró el anterior libro del colaborador de FARO "lo llevé a casa de mi madre, que lo compró como regalo de Navidad" para otros miembros de la familia, a los que ayudó a volver a conectar un poco más con la ciudad".

Rueda reflexionó sobre lo importante que es "contar las historias bien; casi todo lo que conocemos es porque nos lo han contado, por eso es importante que nos lo cuenten bien, que quien lo haga tenga talento y experiencia".

El resultado son relatos "que también contribuyen a hacer ciudad, al igual que se contribuye con la recuperación de este edificio".

"En tiempos de fake news y de historias que tienen la vigencia de las pocas horas o minutos que tardan en ser sustituidas por otras, incluso por otras contradictoras", añadió el vicepresidente de la Xunta, "necesitamos referencias".

También emplazó al autor a seguir relatando la historia de la ciudad, convencido de que "nos queda mucho por leer, historias de las que todos vamos a formar parte".