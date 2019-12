"'De vuelta y media' probablemente llegará a su fin cuando el próximo año alcance las 500 crónicas"

- ¿Qué crónicas aparecen ampliadas en el libro?

- Sugiere un próximo final para su sección "De vuelta y media"...

-Es algo a lo que le vengo dando vueltas ( sonríe) no me quiero perpetuar. Nunca me puse una meta, esto empezó como empezó, sin saberse cuándo iba a terminar, yo uní mi suerte a la de Juan Carlos Da Silva, ex director del periódico y culpable de que yo hiciera estas crónicas. El año pasado empecé a pensar que ya llevaba 400 crónicas, batía todos los récords habidos y por haber. Fortes ( el historiador Xosé Fortes Bouzán) me preguntó que cuántas crónicas hizo Prudencio Landín, le dije que en tres libros no llega a cien, y me respondió que ya lo supero con mucho, a Prudencio Landín y a él. Yo no quiero superar a nadie, voy a lo mío, y le voy dando vueltas a que cuando tenga 500, que es un número redondo y creo que enorme, me toca ir acabándolas. Esa meta se va a cumplir el año que viene y como uno no sabe cuánto tiempo le queda en la vida para hacer otras cosas y yo quiero hacerlas, estoy dispuesto a parar ( sonríe) y a dedicarme a otras cosas, así que "De vuelta y media" probablemente llegará a su fin entonces.