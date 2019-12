Tonucci: "O neno ten que sair só para gañar en competencias físicas e emocionais"

A autonomía é unha necesidade para os nenos. "Sair da casa sós, sin controis directos, é necesario para desenvolver competencias físicas, emocionais e condutuais"sinalou o psicopedagogo italiano Francesco Tonucci, unha referencia mundial no papel da infancia nos ecosistemas urbanos que onte participou vía Skype no encontro "Camiña á escola! As nenas e nenos no espacio público" que celebrou o Club Faro en colaboración coa Deputación.

O encontro desenvolveuse no Casal de Ferreirós, en Poio, e contou tamén co arquitecto-urbanista Martín Barreiro e co deputado provincial de Mobilidade, Uxío Benítez. O alcalde, Luciano Sobral, exerceu de anfitrión dun encontro que convocou a distintos representantes de asociacións da pais e veciños, aos que Tonucci explicou que a falta de autonomía dos nenos "é unha enfermidade grave" que se relaciona cos problemas actuais de obesidade infantil e tamén cos trastornos de hiperactividade.

"A autonomía, camiñar, tamén se relaciona coas capacidades cognitivas, só movéndose, explorando, intentando coñecer cousas, o neno vai coñecendo o mundo", lembrou Tonucci, que incidiu en que "é fundamental que o neno teña que resolver sin escoltas as cuestións que o mundo lle plantea".

Insistiu en que "é importante que as familias superan o medo que teñen, que é esaxerado" e lembrou que "a autonomía é importante para os nenos (porque así se preparan para a vida) pero tamén para as familias, as escolas e as cidades". No caso dos pais para ter un coñecemento real dos seus fillos, aos que soen considerar máis inmaduros do que son na realidade; na educación porque "nos nenos chegan á aula sen nada que contar, botaron o día acompañados de adultos, sin facer nada sós"; e para as cidades porque "se os nenos desaparecen das rúas significa que esa cidade está enferma".

Uxío Benítez explicou que dende 2015 o Goberno da Deputación trata de implementar unha filosofía totalmente diferente da que se viña aplicando para xestionar os 1.700 kilómetros de espazo público que supoñen as estradas provinciais, coa idea de acadar "unha nova forma de movernos, unha mobilidade segura, sustentábel e inclusiva", explicou.

Eso supón en primeiro lugar "cambiar o destinatario principal" das políticas públicas, para que deixe de ser o vehículo privado "e pasen a ser, por este orde, as persoas, as bicis, o transporte público e só en cuarto lugar o vehículo privado".

Tomiño é un dos once concellos que está na fase final de elaboración dos seu plan Camiña á Escola, do que falou Martín Barreiro. Incidiu en que calquera intervención de camiños escolares "ten que enmarcarse dentro de itinerarios máis longos, que conecten con máis equipamentos como tendas, institutos, o centro da vila etc". Falou de espazos rururbanos (híbridos entre o rural, vilego e urbano nun continuo) e de como estes camiños inicialmente para nenos terán que rematar sendo unha rede de viais sin contaminación acústica, con calidade lumínica e mobilidade "para que calquera poda ir por esles a os centros das vilas. Son a mellor escusa para reflexionar sobre o noso modelo, como queremos en adiante xestionar o espazo público".