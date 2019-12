Periodista e investigador

-Varias de ellas, una por ejemplo es la que se titula "La sangre gitana que corrió por Poyo pequeño", una crónica de la que es la primera trifulca de gitanos que hubo en Pontevedra, que fue enorme. Al día siguiente de publicarla un amigo me explicó que "eso que contaste lo contaba mi padre porque sucedió en la taberna de mi abuelo". Pues hace un año de casualidad en Madrid me encontré con el final del caso, el juicio de los crímenes, un final sorprendente que se incluye y que no vamos a desvelar. Otra crónica que aparece revisada es la dedicada a los filatélicos de Pontevedra, porque en Madrid me encontré una referencia muy antigua, que se remonta a 1935, cuando un joven Pajariño, integrante una conocida familia de la hostelería, funda una asociación filatélica, todo eso también lo incluí, son algunas de las crónicas que aparecen ampliadas, una media docena aproximadamente.