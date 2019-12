El BNG exige a la Xunta más fondos para la sanidad en Poio

El BNG de Poio compareció ayer en el consultorio de Combarro para explicar sus reivindicaciones con respecto a la sanidad en el municipio. El grupo nacionalista llevó al Parlamento gallego una serie de alegaciones, exigiendo más fondos dirigidos a la sanidad en el Concello y que se firme el convenio que permita dotar a Poio de un punto de atención continuada (PAC).

"Estamos nunha situación grave, temos que tomar medidas e a Xunta ten que posicionarse dunha vez por todas", destacó la responsable del consejo local del BNG, Marga Caldas, que apuntó que también presentarán una moción en el pleno del Concello de Poio para instar a todos los portavoces de la corporación municipal para firmar un documento conjunto "no que pidamos que de maneira urxente a Xunta, primeiro, asuma a cuestión sanitaria do concello de Poio e, segundo, que asine o convenio para dotar a Poio dun PAC".

"O Concello de Poio deu tres alternativas para a cesión dos terreos, a Xunta de Galicia tiña que escoller calquera das tres e a día de hoxe non temos resposta. Para nós sería elemental que nos dixera cal das alternativas elixe para que poidamos poñer a su disposición os terreos o antes posible", apuntó la concejala Marga Caldas.

El BNG también aprovechó para denunciar la situación que sufren los vecinos de Poio con respecto a las listas de espera. "Unha cita de atención primaria, que tiña que ser rápida para os veciños, está levando a máis de 15 días de espera", explicó la concejala, que añadió que "temos un problema tamén cos pediatras do concello, que tiña que ter asignados tres e actualmente só hai un, cunhas listas de espera moi longas".

Quejas en Anafáns

Trabajadores y trabajadoras del centro de salud de Anafáns se han visto obligados a colgar un comunicado ante los "constantes conflictos" que se están produciendo por "la falta de sustituciones de facultativos". En el texto señalan que "as traballadoras deste centro non somos responsables desta situación, que ademáis está a provocar importantes listas de espera e unha gran sobercarga de traballo", así como que "tanto pacientes como o persoal temos a obligación de manter o debido respecto mutuo. Gritar e/ou insultar non é un dereito nin ofrece solucións".

También recuerdan que "as persoas afectadas por este ou outro motivo teñen á súa disposición follas de reclamacións".