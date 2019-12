El alcalde propone a Feijóo un convenio para que el Concello ejecute la variante de Alba y la pague la Xunta

El alcalde, Miguel Fernández Lores, propone a la Xunta un convenio que ponga fin a la polémica por la variante de Alba, un acuerdo de que "el Concello ejecute y lo paguen ellos", en palabras del regidor y que posibilite finalmente habilitar "una vía adaptada al territorio", menos dura que la propuesta inicialmente prevista.

Fernández Lores no ocultaba en su comparecencia de esta mañana su malestar con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y cuestionó la lealtad institucional del Ejecutivo gallego, después de que su titular se refiriese al elevado coste de la variante de Alba. "No dijo que no había dinero, dijo que 8 millones son muchos. Le contesté que a mí no me cuentes eso, díselo a la prensa pero a mi no, con ese rollo de que el Estado no le paga llevamos años€ ¿Por qué no nos dejar hacer a nosotros la obra?" se preguntó.

El regidor incidió en que "tienen encima de la mesa la posibilidad de firmar un convenio, que el Concello ejecute y que lo paguen ellos y nosotros iremos al mínimo gasto posible". La idea es replicar un acuerdo como el logrado con el Ministerio de Fomento, que permitió urbanizar la actual calle Josefina Arruty. En ese momento el Goberno local propuso a la administración central que se trataba de un acceso a la ciudad "y queríamos usar parámetros urbanos".

Se corrigieron ideas de gran impacto (Lores se refirió por ejemplo a que "Fomento metía un muro encima del río Gafos que metía miedo") y una vez ejecutada "curiosamente esa obra está en el catálogo e buenas prácticas con el Ministerio de Fomento", recordó antes de preguntarse de nuevo "¿por qué no nos dejan a nosotros hacer las cosas?".

En el caso de la variante de Alba aún en desacuerdo con el trazado (que se considera que incluso atraería algún tráfico periférico hacia el centro urbano y los colegios) el principal inconveniente que encuentra el Gobierno local es el mismo diseño de la vía, sus características. "Es durísimo, con un scalestric para pasar a algunas casas", lamentó el alcalde capitalino a propósito de un vial que prioriza a los coches y camiones y expulsa por completo el tráfico peatonal.

Muy al contrario, Fernández Lores se preguntó qué problema habría para los vecinos en ir caminando, por ejemplo, entre el colegio de Parada, en Campañó, y el Centro de Salud, situados a menos de kilómetro y medio si se diseña un vial que conecte con seguridad distintos puntos de esa zona del rural.