Las obras para reordenar el tráfico en la Avenida da Coruña costará 192.000 euros

Con un plazo de ejecución de tres meses y un importe de 191.869,66 euros, la xunta de goberno local aprobó ayer el expediente de contratación del proyecto de reordenación del tráfico en la Avenida da Coruña. La portavoz del gobierno, Anabel Gulías indicó que esta obra de reordenación "está en el marco de una actuación más ambiciosa", en referencia a la reforma del tráfico de todo el barrio de O Burgo para adaptarlo al modelo de ciudad.

En este sentido destacó que el objetivo final de la obra es "quitar los tráficos de paso y de agitación que se concentran en esta zona y que este barrio tenga unas condiciones de vida de alta calidad urbana".

La concejala recordó que la reordenación del tráfico previsto en la zona implica cambios como invertir el sentido de circulación de la avenida de A Coruña, que pasaría a ser de subida en todo el vial, por lo que se hace preciso acometer la obra licitada para reacondicionar las aceras, cambiar los colectores de lado y pequeñas obras de reforma, invertir el sentido de circulación del tramo de Luis Otero que rodea el estadio de Pasarón, por detrás de la bancada norte y por detrás de la bancada de preferencia, con salida hacia la rotonda (de la avenida de Compostela), o invertir el segundo tramo de la calle de A Santiña, a partir de la calle Valentín Paz Andrade, de manera que quede de sentido único de salida.

Modelo de tráfico

Con esta obra el Concello de Pontevedra continúa extendido por la ciudad su modelo de tráfico. Es en este caso el turno del barrio de O Burgo, que verá cambiado a principios de 2020 el sentido de varias calles con el objetivo de sacar el tráfico de paso para dar más calidad de vida a los vecinos.

Además de las calles principales se contempla la reforma integral de la calle de la Santiña para dotarla de plataforma única y darle un tratamiento similar al resto del Camino de Santiago a su paso por la ciudad, así como la reordenación del tráfico para limitarlo al estrictamente necesario para el funcionamiento del barrio.

"La idea es que el tráfico no atraviese el barrio, que quien no tenga que entrar no entre, y que las calles queden para uso de los vecinos y de las vecinas", explicó el concejal de Obras urbanas, Demetrio Gómez, cuando presentó el proyecto.