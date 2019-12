El gobierno local entiende que la Xunta quiere aplazar la variante de Alba

El proyecto de la variante de Alba se aplazará "sine die", afirma el concejal de Ordenación do Territorio e de Mobilidade de Pontevedra César Mosquera. El nacionalista afirma que la Xunta no está dispuesta a invertir el dinero que costaría la obra con las mejoras propuestas por el Concello, que supondrá una excusa para no hacer la vía "ni en el 2020, ni el siguiente, ni el siguiente".

Se trata de la mejora de la conexión entre los viales de Santiago (N-550) y Vilagarcía (N-530), a su paso por la parroquia pontevedresa.

El edil explica que si inicialmente se hablaba de unos 8 millones de euros de inversión, ahora la obra, con las peticiones del Concello, se va a 11 o 12 millones, y que el gobierno autonómico no está dispuesto a hacer ese desenvolso y "estamos profundamente cabreados porque esta técnica ya la conocemos" apuntó Mosquera.

El edil extrae esta conclusión tanto de las palabras que Alberto Núñez Feijóo trasladó al alcalde de Pontevedra como "por otras informaciones internas" de personal no político.

Mosquera prevé que, como en anteriores ocasiones, la Xunta alegará un informe del Concello para retrasar la propuesta y evitar que se inicie la obra.

El concejal de Ordenación do Territorio e de Mobilidade de Pontevedra asegura que "estamos irritados" por este tratamiento del proyecto por parte de la Xunta de Galicia, por lo que reclamó "lealtad insitucional" al gobierno de la Xunta.

En todo caso el concejal nacionalista espera que la situación se vuelva a revertir y que la Xunta de luz verde al proyecto.

César Mosqura también criticó que el gobierno de la Xunta mande a un "recadero con total cobardía" para anunciar las intenciones del gobierno gallego, en referencia al líder del PP local, Rafael Domínguez.

Antes de esta comparecencia del concejal nacionalista, la Xunta de Galicia había anunciado que contempla estudiar un nuevo trazado para la variante de Alba, al entender que no existe consenso social en torno al proyecto escogido en su momento por el propio gobierno autonómico como "mejor opción".

Desde el departamento presidido por Ethel Vázquez, señalaron que "la Xunta analizó todas las alternativas posibles y se optó por la de menor impacto. Técnicamente solo existe una propuesta viable, pero no genera consenso".

Respuesta de la Xunta

La Xunta de Galicia reafirma su compromiso con el impuso de la Variante de Alba y reclama que el Concello de Pontevedra se implique en el trabajo a favor de un trazado de consenso.

El Gobierno gallego recuerda que el propio Concello presentó unas duras alegaciones en contra del proyecto de trazado de la Variante de Alba sometido a información pública por la Xunta el pasado verano. Estas discrepancias trasladadas por la Administración local, sumadas a la postura de los vecinos de Campañó, dificultan la ejecución del mismo.

La Xunta lleva más de dos años trabajando en la definición del proyecto de la Variante de Alba, manteniendo un diálogo permanente con el Concello de Pontevedra y el Ministerio de Fomento.