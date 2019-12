"El puerto es indiscutiblemente el motor económico de la comarca; sostiene más de 13.000 puestos de trabajo"

- ¿Se crean sinergias entre los puertos del noroeste peninsular para crecer conjuntamente?

- Las sinergias siempre son positivas y, de hecho, ya las aprovechamos actualmente. Estamos aplicando economía colaborativa en temas de TIC, seguridad, procedimientos con otras administraciones, gestión del conocimiento, etc., pero también hay muchas cosas que ocurren en los puertos en las que las autoridad portuarias no tienen margen de maniobra. Al final, esto no es más que un espacio donde se conjugan múltiples intereses privados y las empresas son las que tienen la última palabra en las decisiones que toman sobre sus productos.

- ¿Sigue siendo el Puerto de Marín el motor económico de la comarca? ¿Cuánto empleo genera y cuál ha sido la evolución?

- El Puerto de Marín es indiscutiblemente el motor económico de la comarca. Cerca de 3.000 personas entran cada día a trabajar al recinto y las actividades portuarias están sosteniendo más de 13.000 puestos de trabajo de forma directa, indirecta, o inducida.

- ¿Cuáles son los proyectos inmediatos para 2020?

- El Plan de Inversiones de la Autoridad Portuaria contempla la ampliación del Nuevo Muelle Comercial de Marín para dar servicio a las crecientes necesidades de atraque y zonas de manipulación de mercancías. Se trata de una infraestructura polivalente que permitiría el atraque simultáneo de dos buques mercantes en la zona, además de poder acoger escalas esporádicas de cruceros de lujo como ya ha sucedido en alguna ocasión anterior. El Nuevo Muelle Comercial cuenta en la actualidad con 180 metros de longitud y 9 metros de calado. Su configuración hace posible su prolongación ejecutando un muelle sobre pilotes de 150 metros de longitud y 11 metros de calado, configurando una línea de atraque de 330 metros, lo que daría servicio a buques de mayor porte. Esto permitiría además habilitar una explanada de 10.000 metros cuadrados adyacente al muelle. Además durante 2020 vamos a terminar la renovación completa del circuito cerrado de televisión para mejorar la seguridad en todo el recinto y acometer una ampliación de calados.