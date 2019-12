El PP critica los "delirios de grandeza" del BNG en sus planes para el Museo

El portavoz del Partido Popular en Pontevedra, Rafael Domínguez, ve en los planes del BNG para el Museo "delirios de grandeza y mucho tiempo perdido". "Después de cinco años en el bipartito de la Diputación, el Bloque sólo tiene una idea faraónica que va a retrasar aún más la rehabilitación y la reapertura de los edificios centrales". Las declaraciones de Domínguez llegan después de que el Partido Popular en la Diputación pidiese públicamente la reapertura de los edificios Castro Monteagudo y García Flórez, que cerraron sus puertas en 2014 con vistas a una rehabilitación y que tras la llegada del PSOE y el BNG al gobierno provincial quedaron en el olvido.

Tras la comparecencia de los populares, el BNG anunció la construcción de unos túneles para unir los edificios. "Hasta la fecha no han presentado ni un solo papel en ninguna Administración. Ellos mismos han reconocido que no tienen proyecto ni saben cuánto va a costar. En cinco años no han hecho absolutamente nada y ahora, después de anuncios constantes que jamás se cumplieron, casi a anuncio por año, nos presentan una idea y unos dibujos que se basan en excavaciones en la zona vieja y construcción de túneles en espacios fuertemente protegidos", afirmó Domínguez. El popular puso especial énfasis en las declaraciones del vicepresidente del BNG, César Mosquera, que anunció que la rehabilitación estaría en obras a mediados de 2021. "Parece mentira que Mosquera, que lleva casi 30 años en los sillones de la Diputación y que sabe cómo funciona un proyecto de estas características, se atreva a decir que habrá obras en año y medio. Sabe que es imposible".