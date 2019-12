cristina rodrigues "Esta playa de Lourizán ha quitado muchas hambres"

Soy peluquera, pero solo pude trabajar un año en esa profesión. Al tener a mis hijos lo dejé para dedicarme a ellos y a la casa. Cuando crecieron quise volver a trabajar. Tengo una hija de 29 años que empezó en el marisqueo. Fue ella la que me dijo y tuvimos la posibilidad de entrar una hermana, una amiga y yo. Es una ayuda económica para la familia, al lado de casa y que te permite cotizar para el día de mañana. Para vivir solo de ello no da, pero sí para aportar un dinero a casa. Una abuela mía, mis tías, mi madre... fueron mariscadoras, pero eran otras épocas, en las que iban a todas las mareas que había y traían todos los kilos que podían. Ahora tienes que ir los días estipulados porque si no te penalizan.

Sí, sobre todo en lo que a la ropa se refiere. Yo recuerdo a mi mandre hace 40 años y no llevaban buzos ni neopreno, como mucho un impermeable, unas botas de agua... Eso cambió muchísimo.

Esta playa ha dado mucho, ha quitado muchas hambres, y sigue quitándolas ahora, pero se perdió por la abundancia de japónica. Cuando yo empecé ya no había ni almeja babosa ni berberecho. Llevo tres años y no cogí nunca berberecho. Ahora, en esta época, podemos coger un kilo de almeja fina y 10 de japónica.

Nadie quería ser mariscadora. Pero si te gusta, como me pasa a mí, cuando no vas lo echas de menos. Estás una media de dos horas. Depende de si haces tu cuota ruin o escoges. Son de tres tipos: Extra, A o B.

Hay meses en los que se gana más y otros menos, pero yo creo que la gente se anima porque tenemos una base de cotización bastante buena, paro bueno, una baja buena...

Tanto diciembre como el de Semana Santa, porque también hay mucho turista y es el consumo el que manda. Yo el primer año que entré se ganó mucho en ambos meses. Ahora llevamos dos años que "más o menos". Los precios pueden ser la mitad fuera de la época navideña. Este mes trabajamos 17 días, pero la media son 12.

Hay bastante, sobre todo últimamente. En estos meses fuertes, aún más. Es algo que nos perjudica mucho, pero los furtivos están porque alguien les compra: restaurantes, depuradoras...

Con los rellenos del muelle se cambiaron las corrientes naturales de la ría y afectó mucho.