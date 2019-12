"El apoyo de la asociación fue fundamental; si no llega a ser por ella estaría con una sonda"

-En su caso, ¿qué supuso para usted y su marido el apoyo de la Asociación Española Contra el Cáncer y la participación de Felipe en el programa de rehabilitación "Volver a hablar"?

-Sinceramente, sin la ayuda de la asociación creo que Felipe no estaría aquí. Cada vez dejaba cada vez dejaba de comer más, estaba muy, muy delgado y anímicamente fue un duro varapalo para ambos. Evidentemente, entiendo que lo prioritario era su supervivencia, pero las consecuencias que vinieron después fueron muy duras, tanto para él como para el resto de la familia. Fue mucho tiempo de tratamiento, con la quimio y la radioterapia tan intensivas, perdió mucha facultad y capacidad para tragar. Nos quedamos un poco desamparados, la verdad, pero gracias a que la asociación aceptó su caso concreto, que no es el tipo de paciente de oncológicos habituales, Felipe pudo volver a comer. De no ser por su apoyo, estoy segurda de que hoy en día estaría con una sonda. En la actualidad, Fepile puede comer de todo pasado por la batidora. Se toma su marisco e incluso tartas y pasteles, que le encantan. Se lo paso por la batidora y por lo menos las puede probar también, igual que el resto. Yo reconozco que tiro mucho de ingenio y siempre intento prepararle platos originales y bien decorados.